Phụ nữ với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ đã chứng tỏ vai trò quan trọng của mình không chỉ trong nghiên cứu khoa học mà còn trong việc dẫn dắt các sáng kiến chuyển đổi số. Họ không chỉ là những nhà khoa học, kỹ sư hay lập trình viên mà còn là những nhà đổi mới, những người tạo ra giá trị và thay đổi cách thức công nghệ được ứng dụng trong đời sống, sản xuất.

Nhận rõ vai trò chiến lược của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, các cấp hội phụ nữ triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực; đào tạo kỹ năng số cho hội viên, xây dựng cổng thông tin, ứng dụng di động kết nối, chia sẻ tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp. Các nhà khoa học nữ đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo... Những công trình khoa học của họ không chỉ được ứng dụng trong nước mà còn được quốc tế công nhận, góp phần nâng cao uy tín nước ta trên trường quốc tế.

Không chỉ ở các viện nghiên cứu, các trường đại học, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Họ mang đến những sản phẩm phục vụ đời sống Nhân dân, hỗ trợ sản xuất nông nghiêp thông minh, giáo dục trực tuyến, chăm lo sức khỏe từ xa… Đây là minh chứng rõ rệt cho tinh thần “Phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Trong làn sóng khởi nghiệp quốc gia, phụ nữ đã chứng tỏ tư duy đổi mới, khả năng nắm bắt xu thế và khát vọng cống hiến. Họ còn mạnh dạn khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực mới mẻ như: nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, chăm sóc sức khỏe…Nhiều sản phẩm dịch vụ do phụ nữ sáng lập, không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn tạo động lực tích cực đến cộng đồng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững.

Sự hiện diện ngày càng tăng của phụ nữ trong các lĩnh vực trí tuệ cao, góp phần làm phong phú diện mạo đội ngũ nhân tài quốc gia, đồng thời khẳng định bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực cho phát triển bền vững. Trong gia đình, ngoài xã hội phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong giáo dục con cái tiếp cận khoa học, khuyến khích học tập STEM, công nghệ số, nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo. Đây là yếu tố then chốt hình thành nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Trong tiến trình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phụ nữ đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo không ngừng, họ đã góp phần đưa đất nước tiến nhanh hơn trên con đường hội nhập và phá triển bền vững. Có thể khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mà còn là chủ thể dẫn dắt và lan tỏa. Phát huy vai trò trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất của phụ nữ chính là một trong những chìa khóa quan trọng để đưa Nghị quyết 57-NQ/TW cùng các nghị quyết khác vào cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng, trở thành động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển công nghệ và xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.