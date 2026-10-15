Phụ nữ Việt trên 50 tuổi đối mặt nguy cơ mất xương

Chiều 15/10, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ Mãn kinh Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Mãn kinh Thế giới năm 2026 và tập huấn chuyên môn về chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh.

Chia sẻ tại sự kiện, TS.BS Lê Quang Thanh, Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Y học Bà mẹ và Thai nhi TPHCM, cho biết loãng xương và gãy xương đang là thách thức sức khỏe cộng đồng lớn tại Việt Nam, đặc biệt ở nhóm người trên 50 tuổi.

Theo đó có khoảng 20% số người trên 50 tuổi bị loãng xương và gần 70% bị giảm mật độ xương. Tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ mãn kinh ước tính chiếm khoảng 30-40%, trong đó tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm.

Phụ nữ ngoài 50 tuổi đối diện với nguy cơ loãng xương. Ảnh: N. Huyền

Tiến sĩ Thanh nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe xương cần thực hiện liên tục từ khi còn trẻ và duy trì suốt đời, thay vì thụ động đợi đến khi xuất hiện loãng xương hoặc gãy xương mới can thiệp.

Ở từng giai đoạn vòng đời, giải pháp bảo vệ xương cần được điều chỉnh phù hợp.

Cụ thể, trước tuổi 30, người dân cần chú trọng xây dựng khối lượng xương đỉnh thông qua chế độ dinh dưỡng đầy đủ canxi, vitamin D, protein, kết hợp vận động thường xuyên với các bài tập chịu lực, rèn luyện thăng bằng, đồng thời duy trì cân nặng hợp lý, hạn chế hút thuốc và uống rượu bia.

Trong giai đoạn 30-50 tuổi, khối lượng xương bắt đầu suy giảm âm thầm nên việc duy trì lối sống lành mạnh vẫn đóng vai trò rất quan trọng.

Ở người trên 50 tuổi, việc chủ động dự phòng và đánh giá nguy cơ loãng xương là cần thiết, đặc biệt ở nhóm có tiền sử gãy xương hoặc mắc bệnh lý nền.

Tiến sĩ Thanh nhấn mạnh, việc bổ sung canxi cũng cần thực hiện suốt cả vòng đời với liều lượng hợp lý, mỗi lần không quá 500-600mg và nên chia nhỏ các liều để tối ưu hóa khả năng hấp thu của cơ thể, bảo đảm nguyên tắc an toàn và hiệu quả.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Than Thủy

Chia sẻ thêm về thực trạng tại Việt Nam, Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, cho biết độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam là từ 48 đến 50 tuổi, với khoảng 13 triệu phụ nữ đang trong độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh (45-69 tuổi).

Ông chỉ ra rằng các tình trạng đau mạn tính từ đau cơ xương khớp, đau đầu đến các rối loạn tiết niệu sinh dục đang ảnh hưởng sâu sắc đến phần lớn phụ nữ trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, những triệu chứng này thường bị xem nhẹ, bị quy kết thuần túy cho yếu tố tâm lý hoặc quy luật tuổi tác mà người phụ nữ phải âm thầm chịu đựng. Lãnh đạo Cục Bà mẹ và Trẻ em khuyến cáo phụ nữ không nên cam chịu các cơn đau kéo dài mà cần chủ động thăm khám y tế sớm khi xuất hiện các cơn đau trên 3 tháng.