Phụ nữ Việt tại Nhật Bản vun đắp cộng đồng, gìn giữ bản sắc dân tộc

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Kết nối phụ nữ Việt Nam xa quê, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt, văn hóa Việt cho thế hệ trẻ là những định hướng trọng tâm của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai trong nhiệm kỳ 2026-2028.

Đây cũng là cách để phụ nữ Việt Nam vừa hội nhập sâu hơn với xã hội Nhật Bản, vừa gìn giữ sợi dây gắn bó với quê hương.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 18/10, Đại hội lần thứ 2 Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai diễn ra tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, trong không khí hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đại hội bầu bà Lê Thương làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2028, đồng thời xác định những ưu tiên hoạt động trong giai đoạn mới.

Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai hướng tới xây dựng một mạng lưới hỗ trợ thiết thực để phụ nữ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, vượt qua khó khăn trong công việc, cuộc sống và nuôi dạy con cái tại Nhật Bản.

Trong bối cảnh nhiều gia đình Việt Nam sinh sống lâu dài ở nước ngoài, việc giúp thế hệ trẻ sử dụng tiếng Việt, hiểu văn hóa và gắn bó với cội nguồn cũng là một nhiệm vụ được hội chú trọng.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những đóng góp của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai trong nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời đề nghị tổ chức tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng nhiều hơn đến nhu cầu thực tế của hội viên.

Ông nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong giáo dục thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân hai nước. Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động của hội.

Đại hội biểu quyết bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2028 của Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Đón nhận sự tín nhiệm của các đại biểu, tân Chủ tịch Lê Thương khẳng định quyết tâm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới xây dựng hội thành mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam vùng Kansai, nơi các hội viên có thể kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như các hoạt động xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2026-2028, hội dự kiến mở rộng mạng lưới kết nối, tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, giáo dục và thiện nguyện, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức phụ nữ Nhật Bản.

Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của hội viên mà còn tạo thêm cơ hội để phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực vào cộng đồng sở tại.

Tinh thần đó được thể hiện qua tọa đàm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, với các nội dung gần gũi như thích nghi với cuộc sống tại Nhật Bản, nuôi dạy con song ngữ, duy trì tiếng Việt trong gia đình và xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ.

Các hoạt động văn nghệ, giao lưu và đồng diễn áo dài cũng tạo không gian để các hội viên gặp gỡ, chia sẻ và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Từ những kết nối trong cộng đồng đến nỗ lực gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho thế hệ tiếp nối, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa phụ nữ Việt Nam với quê hương và xã hội Nhật Bản, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và hướng về cội nguồn./.