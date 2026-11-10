Phụ nữ Việt ở châu Âu lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Chương trình là dịp để các thế hệ phụ nữ Việt Nam chia sẻ trải nghiệm hội nhập, trao đổi về vai trò gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng cộng đồng và kết nối các thế hệ người Việt ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Hương Trà nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng cộng đồng, duy trì sự gắn bó giữa những người Việt xa quê hương và làm cầu nối văn hóa Việt Nam tại nước ngoài. Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với các hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.

Đại diện thế hệ phụ nữ Việt Nam đầu tiên tại Bỉ, bà Trịnh Thanh Dung chia sẻ lại hành trình của phụ nữ Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, từ đấu tranh giành độc lập đến thời kỳ hội nhập. Bà nhấn mạnh, dù sống trong những môi trường khác nhau, các thế hệ phụ nữ vẫn có chung tình yêu quê hương, ý thức hướng về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc. Tại Bỉ, tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập nhưng không hòa tan và sự đồng hành giữa các thế hệ là nền tảng xây dựng cộng đồng ngày càng gắn bó.

Tọa đàm là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình, với sự tham gia của 3 diễn giả thuộc các thế hệ khác nhau: chị Nguyễn Ngọc Mai Phương, sinh viên cao học ngành Quản lý cảng và Logistics toàn cầu tại KU Leuven; chị Trần Thị Hồng Nhi, chuyên gia tâm lý lâm sàng có 17 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia; và chị Nguyễn Thị Kim Chi, thành viên Hội Cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, người có nhiều năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng và giáo dục.

Chia sẻ về trải nghiệm học tập tại Bỉ, Mai Phương cho biết việc chủ động tìm hiểu khác biệt văn hóa và giao lưu với bạn bè quốc tế giúp người trẻ thích ứng tốt hơn với môi trường đa văn hóa. Thông qua những việc gần gũi như giới thiệu món ăn Việt Nam với bạn bè, mỗi sinh viên đều có thể trở thành một “đại sứ văn hóa”, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.

Từ góc độ tâm lý học liên văn hóa, chị Trần Thị Hồng Nhi đề cập những khác biệt trong quan niệm, ứng xử giữa cha mẹ và con cái trong các gia đình nhập cư. Theo chị, điều quan trọng là cân bằng giữa gìn giữ các giá trị văn hóa gốc và thích ứng với môi trường mới. Trước tác động của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI), cha mẹ cần đồng hành, trang bị kiến thức và xây dựng niềm tin với con cái, đồng thời chú trọng kết nối cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Kim Chi nhấn mạnh vai trò của việc không ngừng học hỏi, chủ động trang bị kiến thức và phát triển năng lực cá nhân để phụ nữ xây dựng cuộc sống độc lập, tự chủ. Trải nghiệm tại nhiều môi trường đa văn hóa cũng giúp chị hiểu rõ hơn về sự tôn trọng, bình đẳng và cách thể hiện tình cảm trong gia đình.

Những chia sẻ tại tọa đàm mang đến nhiều góc nhìn về hành trình hội nhập của phụ nữ Việt Nam, từ thích ứng văn hóa, giáo dục, sức khỏe tinh thần đến những thách thức đối với thế hệ trẻ trong môi trường số.

Bên cạnh tọa đàm, chương trình giới thiệu văn hóa trà Việt Nam qua phần trà đàm do Tham tán Nguyễn Bá Sang thực hiện, giúp khách tham dự tìm hiểu lịch sử cây trà, các vùng trà đặc trưng và nghệ thuật thưởng trà của người Việt.

Không khí giao lưu tiếp tục với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc như “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Miền Tây quê tôi”, liên khúc múa quê hương với âm hưởng Tây Bắc và những giai điệu từ ba miền đất nước. Tiết mục “Nối vòng tay lớn” khép lại chương trình, gửi gắm thông điệp đoàn kết, gắn bó.

Các trò chơi tập thể và tiệc ẩm thực với những món ăn đặc trưng như bánh cuốn, bánh bèo, xôi cũng góp phần tạo không gian gặp gỡ thân tình. Đáng chú ý, sự tham gia của đại diện cộng đồng người Việt tại Hà Lan cùng các nghệ sĩ đã mở rộng kết nối giữa người Việt ở Bỉ và các nước châu Âu.

Thông qua các hoạt động trao đổi và giao lưu văn hóa, chương trình không chỉ tôn vinh đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong đời sống cộng đồng mà còn thúc đẩy sự gắn kết giữa các thế hệ, khuyến khích tinh thần hội nhập và gìn giữ bản sắc dân tộc. Trong môi trường đa văn hóa, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa và hướng về quê hương, cội nguồn.