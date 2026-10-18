Phụ nữ Việt Nam tại Kansai vun đắp tình đồng hương, gìn giữ cội nguồn

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn (trái) tặng hoa chúc mừng bà Lê Thương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026-2028. Ảnh: PV

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026).

Đại hội đã bầu bà Lê Thương giữ chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai nhiệm kỳ 2026-2028. Bà đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới Phụ nữ Việt Nam tại Nhật Bản, góp phần kết nối các hội, nhóm phụ nữ trong cộng đồng người Việt.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn ghi nhận những đóng góp của Hội trong nhiệm kỳ đầu.

Ông Nguyễn Trường Sơn bày tỏ mong muốn hội mới tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo đời sống hội viên, phát huy vai trò của phụ nữ trong giáo dục con cái, gìn giữ tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Ông nhấn mạnh Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hội, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết và tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản.

Bà Lê Thương khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Hội thành mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam vùng Kansai.

Trong nhiệm kỳ 2026-2028, Hội dự kiến mở rộng mạng lưới tại các địa phương của Nhật Bản, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, giáo dục, thiện nguyện, hỗ trợ phụ nữ và gia đình hội nhập, đồng thời tăng cường giao lưu với các tổ chức phụ nữ Nhật Bản.

Theo bà Lê Thương, định hướng này gắn với tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó đề cao việc gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Trong khuôn khổ Đại hội, chương trình tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra để hội viên chia sẻ kinh nghiệm sống, làm việc, nuôi dạy con tại Nhật Bản.

Các vấn đề được quan tâm tại tọa đàm, gồm cân bằng công việc với gia đình, thích nghi với khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và xây dựng mạng lưới hỗ trợ phụ nữ.

Việc nuôi dạy con song ngữ, duy trì tiếng Việt trong gia đình và giúp thế hệ trẻ hiểu về nguồn cội cũng được nhiều đại biểu thảo luận.

Các hội viên Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Kansai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Các ý kiến cho rằng gia đình, nhà trường và tổ chức cộng đồng cần phối hợp để trẻ em gốc Việt có điều kiện học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa dân tộc và giữ mối liên hệ với quê hương.

Theo các đại biểu, hội viên, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 700.000 người. Nhiều phụ nữ vừa nỗ lực ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, vừa tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện và hỗ trợ đồng hương.

Tuy nhiên, cuộc sống xa quê cũng đặt ra những khó khăn về công việc, chăm sóc gia đình, ngôn ngữ và tiếp cận thông tin.

Vì vậy, Hội sẽ hướng tới các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trẻ, lao động nữ, du học sinh và các gia đình Việt Nam tại Nhật Bản.

Qua đó, chị em có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa dân tộc và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.