Phụ nữ Việt Nam phát huy bản lĩnh trong kỷ nguyên mới

Tiếp nối truyền thống, tự tin khẳng định vị thế

Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình, bước vào một thời kỳ mới, một kỷ nguyên mới. Đây là giai đoạn tăng tốc của Cách mạng Việt Nam để đạt những mục tiêu chiến lược, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030); tạo tiền đề vững chắc cho tầm nhìn hướng tới 100 năm thành lập nước (1945-2045).

Hoà vào khí thế chung của cả đất nước, đông đảo lực lượng phụ nữ Việt Nam đã phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu và 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", tự tin bước vào kỷ nguyên mới với vai trò, trọng trách hết sức quan trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2.1949.

Tuy nhiên, bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của thế giới số và hội nhập toàn cầu – khái niệm về người phụ nữ lý tưởng đã có những chuyển dịch mang tính thời đại. Phụ nữ hiện đại không chỉ là người giữ lửa, chăm lo cho tổ ấm, mà đã chủ động bước ra xã hội với tư thế tự tin, độc lập, khẳng định mạnh mẽ quyền bình đẳng và năng lực dẫn dắt của mình trên mọi mặt trận.

Trong bối cảnh chung ấy, có những thời cơ và thách thức lớn, tác động trực tiếp tới đời sống, việc làm và cơ hội phát triển, cống hiến của phụ nữ. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mở ra vận hội chưa từng có để phụ nữ Việt Nam phát huy cao nhất tâm huyết, trí tuệ, tài năng, khát vọng cống hiến vì sự thịnh vượng của đất nước, vì hạnh phúc của gia đình và cá nhân.

Bản lĩnh tỏa sáng trong các lĩnh vực chủ chốt

Bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới không còn là khái niệm trừu tượng mà được minh chứng sống động bằng những thành tựu bứt phá cùng những con số biết nói trong các lĩnh vực chủ chốt.

Bước vào kỷ nguyên mới, vai trò của phụ nữ càng cần được phát huy mạnh mẽ. Với lực lượng đông đảo, chiếm hơn 50% dân số cả nước, hơn 46% lực lượng lao động xã hội, phụ nữ có mặt trên tất cả các lĩnh vực; tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, đúng tinh thần được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng: "Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế".

Trên chính trường, phụ nữ không còn đóng vai trò thứ yếu khi tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội (khóa XV) đạt 30,26% và tiếp tục duy trì mức ổn định 30% ở nhiệm kỳ khoá XVI, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao trong khu vực và trên thế giới. Họ hiện diện đông đảo trong các cơ quan quyền lực nhà nước, tham gia hoạch định chính sách bằng tư duy nhạy bén, quyết đoán nhưng đầy nhân văn.

Đặc biệt, trong mặt trận kinh tế và làn sóng chuyển đổi số, bản lĩnh ấy càng tỏa sáng rực rỡ khi doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện chiếm khoảng 21% – 25% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Không dừng lại ở đó, báo cáo quốc tế cũng ghi nhận tỷ lệ phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp Việt Nam chạm mốc 37,4%, vượt trội so với mức trung bình toàn cầu. Không còn bó hẹp trong các mô hình truyền thống, các nữ doanh nhân đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để làm chủ các tập đoàn đa quốc gia, tiên phong khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và dẫn dắt các mô hình kinh tế xanh bền vững.

Sự kiên cường và trí tuệ của họ còn in đậm dấu ấn trong các phòng thí nghiệm, ở những bản làng xa xôi nơi các nữ giáo viên, y bác sĩ thầm lặng cống hiến, và vượt qua biên giới quốc gia để tỏa sáng tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chính sự dấn thân toàn diện này đã khẳng định phụ nữ Việt Nam không chỉ là người "giữ lửa" gia đình, mà đã thực sự trở thành những chủ thể kiến tạo, định hình và thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khát vọng vươn mình và định hình tương lai

Để tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh của phụ nữ Việt Nam trong tương lai, việc xây dựng các phẩm chất cốt lõi cho người phụ nữ thời đại mới là vô cùng cấp thiết. Đó là hình ảnh những người phụ nữ có tri thức, năng lực số, không ngừng học tập suốt đời để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, họ cần nhận được sự đồng hành từ các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự đổi mới phương thức hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhằm bảo vệ quyền lợi và tạo bệ phóng tốt nhất cho phụ nữ, đặc biệt là lực lượng phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong Thư chúc mừng Kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2026, đồng chí Lê Thị Thủy- Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhấn mạnh: "Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước và phong trào phụ nữ bước sang một giai đoạn phát triển mới. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định những mục tiêu, định hướng lớn, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự chủ, tự cường, tự tin, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tiếp tục khẳng định và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp nối tinh thần đó, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã mở ra chặng đường mới cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội với phương châm "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước".

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Có thể khẳng định rằng, phụ nữ Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; ngày càng phát huy vai trò, vị thế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển bền vững của đất nước; là người giữ gìn tổ ấm, nuôi dạy con cái, chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Nhìn lại hành trình dấn thân đầy tự hào của phụ nữ Việt Nam, chúng ta thấy một bức tranh đa sắc về lòng dũng cảm, sự kiên cường và tư duy đổi mới. Họ đã chứng minh rằng: giới hạn duy nhất của người phụ nữ chính là những gì họ tự đặt ra cho bản thân mình.

Bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của những người làm chủ- làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức và làm chủ vận mệnh - phụ nữ Việt Nam đang tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ tương lai. Hãy để bản lĩnh ấy tiếp tục được tiếp sức, để mỗi người phụ nữ đều có thể tự tin viết nên câu chuyện thành công của riêng mình, đóng góp những gam màu rực rỡ nhất vào kỷ nguyên vươn mình bứt phá của dân tộc.

PHỤ NỮ VIỆT NAM- DẤU ẤN VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

· Lực lượng Mũ nồi xanh: Hàng chục nữ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã và đang tham gia thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ Nam Sudan và Trung Phi.

· Chỉ số Bình đẳng giới (GGGR): Việt Nam liên tục thăng hạng trong báo cáo Khoảng cách Giới Toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khẳng định những bước đi đúng đắn trong việc xóa bỏ rào cản cho phụ nữ.

PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ VÀ KHỞI NGHIỆP

· 21% – 25%: Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam hiện do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý điều hành.

· 37,4%: Tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao (C-suite) tại các doanh nghiệp Việt Nam — vượt trội so với mức trung bình toàn cầu (32,4%) và xếp thứ hai tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

· Tiên phong số hóa: Hơn 60% doanh nghiệp do nữ làm chủ đã và đang thực hiện các bước chuyển đổi số mạnh mẽ hoặc ứng dụng thương mại điện tử vào vận hành.