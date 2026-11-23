Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại chương trình

Sự kiện là hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Tham dự chương trình có: Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết; Phó trưởng ban thường trực Ban Công tác phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Dung; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh; Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (bìa trái) và các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, nói về “những người giữ hồn di sản”, chúng ta không chỉ nhắc tới việc bảo tồn nguyên bản vốn quý của dân tộc, mà còn khẳng định bản lĩnh sáng tạo của phụ nữ - những chủ thể tiên phong đưa tinh hoa truyền thống hòa nhịp với hơi thở đương đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống mới, chạm tới trái tim công chúng trẻ, mang lại cả giá trị tinh thần lẫn kinh tế.

Diễn đàn truyền thông được tổ chức với mong muốn trở thành nơi những tiếng nói khác nhau được lắng nghe, nơi kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ, nơi những trăn trở được đặt ra một cách thẳng thắn; nơi cùng nhau nhìn nhận cơ hội và thách thức khi phụ nữ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Đồng thời, hiểu những mô hình đang được thực hiện tại các địa phương, nơi chị em đã biến di sản thành nguồn lực phát triển cộng đồng.

Các khách mời tham gia Diễn đàn

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch - nghệ sĩ gắn bó với việc gìn giữ, phục dựng và truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm; Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Hài - Phó Chủ nhiệm Quan họ Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh và ThS. Bùi Thị Kim Phương - Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật đương đại, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đã tham gia Tọa đàm, trao đổi về vai trò, cơ hội và những thách thức đối với phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản và tham gia phát triển công nghiệp văn hóa; chia sẻ mô hình, cách làm sáng tạo cùng kinh nghiệm thực tiễn từ cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát Quan họ, hát Xẩm.

Tiếp nối chương trình là hoạt động trải nghiệm nghệ thuật bóng tối “Leng keng” Hà Nội với chủ đề “THƯỞNG - Một cuộc thưởng ngoạn Hà Nội qua những thanh âm”, mang đến cho công chúng một cách tiếp cận mới mẻ với di sản văn hóa thông qua hành trình đa giác quan gồm bốn chặng: “Thưởng thanh - Thưởng phố - Thưởng Xẩm - Thưởng trà”.

Hoạt động trải nghiệm

Diễn đàn đã góp phần khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về bản sắc dân tộc, ý thức trách nhiệm với việc gìn giữ và phát huy di sản, cũng như khát vọng sáng tạo để đưa những giá trị ấy vươn xa hơn.