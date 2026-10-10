Phụ nữ Việt Hưng khỏe, đẹp, tự tin qua những điệu dân vũ

Màn đồng diễn thu hút 300 hội viên đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Trong không khí vui tươi, sôi nổi, các bà, các chị, các mẹ đã hòa mình vào hai tiết mục “Xinh tươi Việt Nam” và “Hãy đến với con người Việt Nam tôi”.

Công viên Long Biên (phường Việt Hưng) sáng nay bừng sáng trong sắc áo xanh của hội viên phụ nữ phường Việt Hưng. Ảnh: B.Duy

Những động tác dân vũ khỏe khoắn, đồng đều đã tạo nên không khí phấn khởi, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, năng động của phụ nữ Việt Hưng.

Đáng chú ý, trong dàn đồng diễn có sự tham gia của anh Lê Văn Huệ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Thượng Thanh 2. Không chỉ tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào tại địa phương, anh Huệ còn trực tiếp tham gia đồng diễn dân vũ cùng hội viên phụ nữ.

Sự nhiệt tình, gần gũi của anh đã góp phần khích lệ, thu hút đông đảo chị em Chi hội phụ nữ Tổ dân phố Thượng Thanh 2 tham gia các hoạt động chung. Qua đó, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức, đoàn thể ở khu dân cư tiếp tục được củng cố, tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và lãnh đạo Hội LHPN phường Việt Hưng động viên hội viên tham gia đồng diễn. Ảnh: B.Duy

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền, chương trình đồng diễn dân vũ không chỉ tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần và khuyến khích rèn luyện sức khỏe cho hội viên mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Hưng tự tin, năng động, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chương trình:

Màn đồng diễn thu hút sự tham gia nhiệt tình của hội viên đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Ảnh: B.Duy

Phụ nữ Việt Hưng tự tin, khỏe khoắn hòa mình theo lời hát. Ảnh: B.Duy

Anh Lê Văn Huệ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Thượng Thanh 2 cùng tham gia màn đồng diễn với chị em phụ nữ Việt Hưng. Ảnh: B.Duy

Chương trình đồng diễn dân vũ không chỉ khuyến khích hội viên rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Hưng tự tin, năng động. Ảnh: B.Duy

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội LHPN phường cùng hội viên tham gia đồng diễn sáng 10-10. Ảnh: B.Duy