Từ những người gìn giữ ký ức…

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ không chỉ góp phần làm nên những giá trị văn hóa mà còn là những người bền bỉ gìn giữ, trao truyền các giá trị ấy qua nhiều thế hệ. Từ nếp nhà, phong tục, tập quán, tiếng nói, trang phục đến những làn điệu dân ca, tri thức dân gian và nghề thủ công truyền thống, dấu ấn của người phụ nữ hiện diện trong hầu hết các phương diện của đời sống văn hóa cộng đồng.

Những câu hát truyền thống được lưu giữ ở Đại Nội Huế. (Ảnh: PV)

Tại hội thảo khoa học “Nữ giới với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc” do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo tổ chức ngày 31/10/2026, PGS.TS Lê Hải Đăng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhấn mạnh rằng trong tiến trình dựng nước, giữ nước và xây dựng nền văn hiến dân tộc, nữ giới luôn giữ vai trò đặc biệt: vừa là người sáng tạo, thực hành, vừa là chủ thể bền bỉ gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa.

Hội thảo cũng chỉ ra khoảng trống trong các nguồn sử liệu truyền thống khi dấu ấn của phụ nữ nhiều khi bị làm mờ, bởi cách tiếp cận chủ yếu ghi danh những nhân vật lãnh đạo hoặc người đứng đầu các thiết chế. Việc khai thác những nguồn tư liệu đời thường như văn bia, sổ công đức và ký ức truyền khẩu đã góp phần phục dựng vai trò của những người phụ nữ từng giữ chùa, chăm sóc Tam bảo, gìn giữ các giá trị đạo lý và gắn bó với cộng đồng. Điều đó cho thấy, muốn hiểu đầy đủ lịch sử văn hóa dân tộc, không thể bỏ qua những đóng góp của nữ giới trong đời sống thường nhật.

Các diễn giả đang trao đổi tại Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam – Những người giữ hồn di sản” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt . (Ảnh: PV)

Tại Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam – Những người giữ hồn di sản” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11, câu chuyện về những người gắn bó với nghệ thuật truyền thống một lần nữa cho thấy chiều sâu đóng góp của phụ nữ đối với văn hóa dân tộc.

Chia sẻ tại diễn đàn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch, người dành nhiều năm nghiên cứu, phục dựng và truyền lửa nghệ thuật hát Xẩm, nhắc lại những khó khăn trong hành trình khôi phục loại hình nghệ thuật dân gian này. Theo ông, trong quá khứ, lực lượng phụ nữ trực tiếp hành nghề hát Xẩm không nhiều. Hình ảnh quen thuộc có những người chồng hát Xẩm, người vợ đồng hành, chăm lo và hỗ trợ trong quá trình hành nghề.

Ở một loại hình khác, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ tổ dân phố Diêm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, là đại diện cho những người phụ nữ đang tiếp nối mạch nguồn dân ca quan họ. Từ những câu hát giao duyên, cách ứng xử tinh tế đến phong tục sinh hoạt quan họ, việc duy trì thực hành và truyền dạy cho thế hệ sau chính là cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Mở rộng không gian sáng tạo, bảo đảm quyền thụ hưởng của phụ nữ

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, một yêu cầu đặt ra là làm thế nào để di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội và đóng góp vào sự hình thành các sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Tại diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam – Những người giữ hồn di sản”, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh phụ nữ giữ vị trí trung tâm, không thể thay thế trong quá trình phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bà cho rằng, những người giữ hồn di sản hôm nay không chỉ là những người bảo tồn nguyên vẹn vốn quý của dân tộc, mà còn là những chủ thể sáng tạo, tiên phong đưa tinh hoa truyền thống hòa nhịp với hơi thở đương đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống mới, chạm tới công chúng trẻ và mang lại giá trị cả về tinh thần lẫn kinh tế. Trong hành trình ấy, phụ nữ không chỉ là những người nâng niu ký ức quá khứ, mà còn đang góp phần định hình diện mạo văn hóa tương lai.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh phụ nữ giữ vị trí trung tâm, không thể thay thế trong quá trình phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. (Ảnh: PV)

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương, Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa và nghệ thuật đương đại, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam nhấn mạnh phụ nữ không chỉ là những người bảo tồn, gìn giữ di sản mà còn là chủ thể sáng tạo, có khả năng tạo ra các giá trị kinh tế từ chính nguồn tài nguyên văn hóa của cộng đồng.

Thực tế, phụ nữ đang nắm giữ một kho tàng tri thức phong phú về nghề truyền thống. Trong nghệ thuật truyền thống, họ có thể tham gia biểu diễn, truyền dạy, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và kết nối với du lịch văn hóa. Trong lĩnh vực thủ công, phụ nữ hiện diện ở nhiều công đoạn, từ bảo tồn kỹ thuật, sản xuất, sáng tạo mẫu mã đến quảng bá và đưa sản phẩm ra thị trường.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch (áo nâu, chính giữa), người dành nhiều năm nghiên cứu, phục dựng và truyền lửa nghệ thuật hát Xẩm, nhắc lại những khó khăn trong hành trình khôi phục loại hình nghệ thuật dân gian này. (Ảnh: PV)

Tuy nhiên, theo thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương, sự tham gia của phụ nữ vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa ở một số trường hợp vẫn chưa thực sự đầy đủ. Họ có thể tham gia biểu diễn, giới thiệu sản phẩm, nhưng chưa có nhiều cơ hội quyết định giá trị sản phẩm, phương thức phân phối, quảng bá hay chiến lược phát triển thị trường.

Để khắc phục khoảng cách này, cần tạo điều kiện để phụ nữ tham gia đầy đủ hơn vào toàn bộ chuỗi hoạt động của công nghiệp văn hóa, từ sáng tạo, sản xuất, phát triển sản phẩm, tổ chức quản lý đến quảng bá và tiêu thụ.

Đặc biệt, việc thu hút phụ nữ trẻ tham gia bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống cần được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Một vấn đề không thể thiếu là bảo đảm quyền lợi của phụ nữ trong quá trình sáng tạo và khai thác di sản. Quyền sở hữu trí tuệ, cơ chế thù lao hợp lý cho nghệ nhân, cơ hội tiếp cận nguồn lực và vị trí tham gia vào các quyết định quản lý, phát triển sản phẩm cần được quan tâm thực chất.