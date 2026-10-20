Phụ nữ Tuyên Quang tự tin trong thời đại số

Vai trò trong thời đại mới

Tuyên Quang, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc - là nơi các thế hệ phụ nữ luôn bền bỉ vun đắp những giá trị tốt đẹp bằng sự cần cù, nhân hậu, kiên cường và khát vọng vươn lên. Phụ nữ các dân tộc trong tỉnh không chỉ gìn giữ mái ấm gia đình, bảo tồn văn hóa mà còn tích cực lao động, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Phụ nữ xã Yên Hoa livestream giới thiệu, quảng bá nông sản trên nền tảng số, mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Với trên 291 nghìn hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, phụ nữ là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, chiếm trên 49% lực lượng lao động và tham gia ở hầu hết các lĩnh vực. Không chỉ đảm đang công việc gia đình, chị em còn chủ động phát triển kinh tế, khởi nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Từ trăn trở nâng tầm nông sản quê hương, chị Trần Thị Sáu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông lâm nghiệp Ngọc Sơn, xã Minh Ngọc, đầu tư hàng tỷ đồng vào dây chuyền chế biến tinh bột nghệ hiện đại, phát triển trên 10 sản phẩm từ cây nghệ. HTX hiện liên kết với gần 100 hộ, xây dựng vùng nguyên liệu 130 ha; nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao, xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ. Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử góp phần mở rộng thị trường, mang lại doanh thu 3 - 5 tỷ đồng/năm.

Phụ nữ cũng ngày càng khẳng định vai trò trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Hiện nữ giới chiếm 39,8% tổng số đảng viên Đảng bộ tỉnh, trên 52% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nữ đại biểu HĐND tỉnh chiếm 43,55%. Tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh đạt 22,73%, cấp ủy cấp xã đạt 27,65%. Những con số này cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của phụ nữ trong đời sống chính trị, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo điều kiện để cán bộ nữ phát huy năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, khẳng định: “Hội xác định tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực số; đồng thời chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Qua đó, mỗi phụ nữ có thêm cơ hội phát huy sở trường, tự tin khẳng định bản thân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương”.

Từ kỹ năng số đến cơ hội phát triển

Thực hiện khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”, Hội LHPN tỉnh đã ban hành “Khung năng lực số cho phụ nữ” và đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận công nghệ gắn với nhu cầu thực tế. Trong phong trào “Bình dân học vụ số”, 100% Hội LHPN xã, phường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; hàng nghìn cuộc tuyên truyền, sinh hoạt được tổ chức, thu hút trên 3 nghìn lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Toàn tỉnh xây dựng 125 mô hình “Cơ sở Hội số”, cùng các mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số”, câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”.

Tại xã Tân An, mô hình “Chợ số - Nông thôn số” góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, quản lý đơn hàng và thu - chi bằng điện thoại. Hội cũng hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng.

Sau 1 thời gian triển khai mô hình “Chợ số”, đồng chí Nông Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Nguyên, cho biết: “Điều đáng mừng là ngày càng nhiều hộ kinh doanh tham gia thanh toán không dùng tiền mặt, nhận thức và thói quen của hội viên, tiểu thương từng bước thay đổi”.

Tại xã vùng cao Mèo Vạc, Tổ Phụ nữ kinh doanh số với 33 thành viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch và nông nghiệp hỗ trợ chị em quảng bá sản phẩm, giới thiệu dịch vụ trên nền tảng trực tuyến và mở rộng phương thức thanh toán. Việc biết chụp ảnh, viết nội dung, sử dụng mạng xã hội giúp phụ nữ làm du lịch cộng đồng, kinh doanh đặc sản, sản xuất nông sản tiếp cận khách hàng ngoài địa bàn, mở rộng cơ hội phát triển sinh kế.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số.

Tạo nền tảng để phụ nữ khẳng định mình

Từ ứng dụng công nghệ quảng bá dược liệu bản địa đến hướng dẫn phụ nữ trong bản làm video, bán hàng trực tuyến, chị Phùng Thị Mùi, Giám đốc HTX Thảo dược Phùng Thị Mùi, xã Bình An, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương. Năm 2026, chị được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã Bình An nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên cương vị mới, chị mong muốn phát huy kinh nghiệm thực tiễn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiêu thụ nông sản, góp phần mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân.

Cùng với đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tỉnh quan tâm nâng cao năng lực số, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo nguồn cán bộ nữ. Công tác quy hoạch được thực hiện theo phương châm “mở” và “động”, thường xuyên rà soát, bổ sung, bảo đảm tính liên thông giữa quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý với quy hoạch cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Yên Minh cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ cần gắn với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm; chú trọng phát hiện nhân tố có năng lực, triển vọng để đưa vào quy hoạch, tạo điều kiện rèn luyện qua thực tiễn. Bên cạnh đó, cần giao nhiệm vụ khó, việc mới, tạo cơ hội để cán bộ trong nguồn quy hoạch nâng cao năng lực quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ số.

Tỉnh cũng ban hành và triển khai Đề án xây dựng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2026 - 2030. Đề án chú trọng mục tiêu về tỷ lệ cán bộ nữ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong đó có chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu. Việc phát hiện, bồi dưỡng, giao nhiệm vụ và tạo cơ hội rèn luyện qua thực tiễn sẽ góp phần giúp cán bộ nữ trưởng thành, từng bước đáp ứng yêu cầu ở những vị trí công tác cao hơn.

Từ đổi mới trong lao động, tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống xã hội, phụ nữ Tuyên Quang đang từng bước khẳng định năng lực, bản lĩnh trong thời đại số. Để hành trình ấy tiếp tục mở rộng, bên cạnh nỗ lực của mỗi cá nhân, cần có sự đồng hành của các cấp, ngành và cộng đồng trong tạo cơ hội học tập, việc làm, phát triển nghề nghiệp và tham gia lãnh đạo, quản lý. Khi được tạo điều kiện phát huy năng lực và cống hiến bình đẳng, phụ nữ sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Phạm Hoan

Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ

Đồng chí Trần Quang Minh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang

Tỉnh luôn coi trọng công tác cán bộ nữ, thể hiện qua việc chú trọng bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý của phụ nữ trong toàn hệ thống chính trị. Sự tham gia tích cực của phụ nữ trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan dân cử và các cấp ủy Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy trí tuệ, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nữ. Qua đó, đặt ra yêu cầu tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và xây dựng môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp ngày càng hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng phụ nữ Tuyên Quang còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và từng bước làm chủ kỹ năng số.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để cán bộ, công chức nữ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản trị hiện đại, an toàn thông tin và ứng dụng công nghệ trong tham mưu, điều hành; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương xây dựng cơ chế hỗ trợ phụ nữ cơ sở học tập suốt đời, chủ động thích ứng và hội nhập vững vàng trong thời đại số.

Hỗ trợ phụ nữ làm chủ công nghệ

Đồng chí Đỗ Diên Hiếu Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang

Phụ nữ cần được trang bị các kỹ năng số thiết yếu, từ sử dụng công nghệ, tìm kiếm và chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến sử dụng dịch vụ trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc, đời sống.

Để phụ nữ tự tin sử dụng công nghệ, cần tổ chức đào tạo thiết thực, dễ hiểu, chú trọng thực hành và phù hợp với từng đối tượng, nhất là phụ nữ nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tập huấn cần gắn với nhu cầu thực tế như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kinh doanh trên nền tảng số, quảng bá nông sản, quản lý kinh tế gia đình và ứng dụng AI vào công việc. Đồng thời, cần tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, hỗ trợ phụ nữ từng bước làm chủ công nghệ.

Khi được trang bị kỹ năng số, phụ nữ có thể sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả và chủ động thích ứng với chuyển đổi số. Đây cũng là nền tảng giúp phụ nữ mở rộng cơ hội phát triển kinh tế, tiếp cận tri thức và phát huy vai trò trong đời sống xã hội.

Cơ hội mới cho phụ nữ vùng cao

Chị Là Thị Lanh, Chủ xưởng sản xuất bánh đá Phố Bảng

Xưởng sản xuất bánh đá xã Phố Bảng hiện có khoảng 20 nhân công. Với tôi, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh đã mở ra nhiều cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế. Thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, sản phẩm bánh đá truyền thống của cơ sở sản xuất có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn, không chỉ trong tỉnh mà còn ở các địa phương khác. Mỗi ngày, trung bình xưởng bán được 300 đến 400 đơn hàng. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ được mở rộng, doanh thu từng bước được cải thiện.

Chúng tôi mong muốn được tiếp cận thêm các lớp tập huấn về kỹ năng kinh doanh trực tuyến, quảng bá sản phẩm và ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất. Đây sẽ là động lực để phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương, góp phần phát huy giá trị sản phẩm truyền thống và thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng cao.

Mong muốn được đào tạo kỹ năng số

Chị Nguyễn Thị Thanh Thương Công nhân Tổng Công ty May Tuyên Quang LGG - Chi nhánh Yên Sơn

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc tiếp cận và sử dụng thành thạo các thiết bị, phần mềm, công nghệ mới sẽ giúp công nhân nâng cao tay nghề, cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thực tế, không phải công nhân nào cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ với công nghệ mới. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn thực hành trực tiếp, phù hợp với đặc thù công việc tại nhà máy may. Nội dung đào tạo nên thiết thực, dễ hiểu, giúp người lao động biết cách sử dụng các thiết bị thông minh, phần mềm quản lý sản xuất, theo dõi tiến độ công việc và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. Khi được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, người lao động sẽ tự tin hơn trong công việc, chủ động thích ứng với những thay đổi của dây chuyền sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.