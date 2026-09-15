Phụ nữ tự tin khởi nghiệp khi hiểu giá trị bản thân và dám bắt đầu

Chị Nguyễn Thị Trang Phương - Nhà sáng lập, điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hải Hưng và BON Spa.

Sau nhiều năm đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, chị Nguyễn Thị Trang Phương đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích và những bài học kinh nghiệm từ chính mình.

+ PV: Xin chào chị Nguyễn Thị Trang Phương! Không chỉ là một hình mẫu phụ nữ khởi nghiệp và Đại sứ của Lễ hội Áo dài TPHCM, chị còn được biết đến như một "bà đỡ" mát tay cho nhiều chị em khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Cơ duyên nào đã thúc đẩy chị chọn đồng hành và tiếp sức cho phụ nữ trên hành trình khởi nghiệp?

Chị Nguyễn Thị Trang Phương được mời làm báo cáo viên chuyên đề “Khởi nghiệp và quản lý tài chính cá nhân” cho phụ nữ tại phường Chánh Phú Hoà, TPHCM.

Chị Nguyễn Thị Trang Phương: Cơ duyên của tôi bắt đầu từ chính những trải nghiệm trên hành trình khởi nghiệp của bản thân. Tôi thấu hiểu sâu sắc những rào cản mà phụ nữ gặp phải - từ thiếu hụt kiến thức tay nghề, hạn chế về vốn cho đến áp lực cân bằng gia đình.

Chính thực tế đó đã thúc đẩy tôi khởi xướng dự án SHE Journey. Dự án ra đời với mục tiêu tạo ra một điểm tựa vững chắc, trao cơ hội tiếp cận tri thức và kỹ năng làm đẹp cho phụ nữ mới bắt đầu khởi nghiệp,lập nghiệp.

Để hiện thực hóa sứ mệnh đó, chúng tôi đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực thời gian qua như: Tài trợ học nghề thực tế bằng cách trao tặng trọn gói hơn 30 khóa học nghề tại Bon Spa miễn phí cho chị em phụ nữ với tổng trị giá 700 triệu đồng, dự kiến con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026.

Tôi còn tiếp tục sức mệnh lan tỏa và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều chị em. Tôi thường đồng hành với vai trò diễn giả tại các chuyên đề do Hội LHPN TPHCM và cơ sở tổ chức. Với tôi, giúp một người phụ nữ có được cái nghề vững chắc không chỉ thay đổi cuộc đời họ, mà còn mang lại giá trị tích cực cho cả gia đình và xã hội.

+ PV: Nhiều phụ nữ hiện nay vẫn loay hoay với cảm giác "mình chưa đủ giỏi để khởi nghiệp hoặc theo đuổi ước mơ thay đổi cuộc sống". Theo chị, vì sao nhiều chị em lại mang tâm lý ấy?

Chị Nguyễn Thị Trang Phương: Chúng ta thường nói: "Chị kia giỏi quá!", "Cô ấy đẹp quá!", "Bạn này còn trẻ mà đã thành công!". Nhưng rất ít khi chúng ta dừng lại và tự hỏi: "Mình giỏi điều gì?"

Thực tế, mỗi người phụ nữ đều có những giá trị riêng, chỉ là đôi khi chúng ta chưa nhận ra. Có chị rất giỏi chăm sóc gia đình. Có chị nấu ăn ngon, chăm con tốt, dạy con ngoan. Có chị khéo léo trong giao tiếp, có chị làm việc rất trách nhiệm, có chị có đôi tay khéo léo, biết massage, chăm sóc da, làm đẹp hoặc bán hàng. Những điều tưởng như rất bình thường đó đều là kỹ năng và giá trị của người phụ nữ. Nhưng nhiều khi chúng ta lại không nhìn thấy điều đó.

Theo tôi, tự tin không có nghĩa là mình phải giỏi tất cả, biết tất cả. Tự tin là mình biết mình có giá trị ở đâu. Khi bước ra xã hội, nếu chúng ta hiểu mình có điểm mạnh gì, mình có thể làm được gì thì chúng ta sẽ có tâm thế khác.

Chia sẻ kinh nghiệp khởi nghiệp cho cán bộ, hội viên phụ nữ.

+ PV: Vậy, khi đã "tự tin" là có thể khởi nghiệp?

Chị Nguyễn Thị Trang Phương: Theo tôi, tự tin là một trong những yếu tố quan giúp phụ nữ tự chủ, đặc biệt vấn đề khởi nghiệp. Tuy nhiên, để khởi nghiệp thì chị em cần có thêm tay nghề và tài chính. Tôi thường gói gọn trong công thức 3T (Tự tin – Tay nghề – Tài chính). "T" thứ nhất là tự tin. Tự tin không phải là biết hết mọi thứ. Tự tin là dám bắt đầu, dám thử và dám học hỏi. Có thể hôm nay chúng ta mặc một bộ quần áo mà người khác không thích, nhưng nếu chúng ta cảm thấy thoải mái, phù hợp và tự tin thì đó là lựa chọn của mình.

"T" thứ hai là tay nghề. Mỗi người hãy tự hỏi: "Tôi có thể làm được điều gì?". Có thể chúng ta nấu ăn ngon, chăm sóc trẻ tốt, làm đẹp, massage, bán hàng, tư vấn, quay video, chỉnh sửa video hoặc có một kỹ năng chuyên môn nào đó. Nếu chưa có, hãy học thêm một kỹ năng.

"T" thứ ba là tài chính. Hãy biết mình có bao nhiêu tiền, chi bao nhiêu, tiết kiệm bao nhiêu và dành được bao nhiêu cho khoản dự phòng.

PV: Chị vừa nhấn mạnh phụ nữ cần có một nghề hoặc kỹ năng tạo ra giá trị. Vậy làm sao để việc học nghề hoặc kỹ năng đó có thể trở dự án khởi nghiệp, hoặc sinh kế bền vững?

Chị Nguyễn Thị Trang Phương: Chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu khởi nghiệp từ một việc rất nhỏ, đừng chờ đến khi có thời gian, có tiền, có điều kiện thật tốt mới bắt đầu thì có thể chúng ta sẽ không bao giờ bắt đầu.

Ví dụ, sau khi học nghề như massage, gội đầu dưỡng sinh… các chị có thể đầu tư một chiếc giường massage, bố trí một khoảng nhỏ tại nhà và phục vụ những người hàng xóm, người quen. Chỉ cần mỗi ngày các chị gội đầu cho 5 khách, mỗi khách 60.000 đồng thì có thể tạo ra khoảng 300.000 đồng/ngày. Nếu duy trì đều đặn, đó có thể trở thành một nguồn thu nhập thêm cho gia đình. Đây cũng là dự án khởi nghiệp nho nhỏ của riêng mình.

Chúng ta đừng xem nhẹ những việc mình đang làm hằng ngày. Chăm sóc gia đình, nấu ăn, chăm con, giao tiếp, bán hàng, làm đẹp… đều có thể trở thành kỹ năng nếu chúng ta học hỏi và nâng cao nó.

Điều quan trọng tôi nhấn mạnh là phải tiếp tục học, thực hành và nâng cao tay nghề. Khi kỹ năng đủ tốt, khách hàng sẽ có niềm tin. Thực tế, chúng ta không lựa chọn khách hàng. Khách hàng sẽ lựa chọn chúng ta dựa trên giá trị mà chúng ta mang lại. Cho dù chúng ta quảng cáo nhiều đến đâu, giảm giá nhiều đến đâu nhưng nếu khách hàng trải nghiệm dịch vụ không tốt thì họ cũng sẽ không quay lại.

CEO Nguyễn Thị Trang Phương là diễn giả của nhiều chương trình truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp.

PV: Từ kinh nghiệm của mình, chị có gợi ý gì để một người mới bắt đầu có thể biến ý tưởng thành dự án thực tế?

Chị Nguyễn Thị Trang Phương: Và với người mới, hãy áp dụng lộ trình 30 ngày tinh gọn sau: Tuần thứ nhất là học – học thật kỹ nghề hoặc kỹ năng mình lựa chọn.

Tuần thứ hai là thực hành – tự thực hành ở nhà, có thể làm cho người thân để kiểm tra tay nghề.

Tuần thứ ba là có nhóm khách hàng đầu tiên – bắt đầu phục vụ một nhóm nhỏ và lắng nghe phản hồi.

Tuần thứ tư là điều chỉnh – nhìn lại những gì đã làm được, những điểm chưa tốt để tiếp tục hoàn thiện.

Tất nhiên, 30 ngày chỉ là cách khái quát. Có người cần 30 ngày, có người cần 3 tháng hoặc lâu hơn. Điều quan trọng là không nóng vội, phải học kỹ, thực hành thật và chỉ mở rộng khi đã có nền tảng.

CEO Nguyễn Thị Trang Phương tham gia hội nghị "Lắng nghe để sẻ chia - Đồng hành cùng phụ nữ phát triển".

Tôi phải nói thật, khởi nghiệp không màu hồng. Nói về khởi nghiệp thì rất dễ, nhưng để duy trì một doanh nghiệp lại là chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy, trước khi nghĩ đến việc mở một doanh nghiệp,hay khởi nghiệp hãy bắt đầu từ một công việc nhỏ và xây dựng nền tảng thật chắc. Bởi sau những ngày đầu tiên còn có rất nhiều khoản phải lo: tiền thuê mặt bằng, điện, nước, nhân công, nguyên vật liệu và nhiều chi phí khác. Nếu chưa chuẩn bị kỹ, chúng ta rất dễ rơi vào áp lực và mất ngủ vì kinh doanh. Tôi không nói như vậy để các chị sợ khởi nghiệp. Ngược lại, tôi rất ủng hộ phụ nữ khởi nghiệp. Nhưng hãy khởi nghiệp khi mình đã có nền tảng, có nghề, có kỹ năng và có sự chuẩn bị về tài chính.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!