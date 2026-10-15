Phụ nữ Từ Liêm đoàn kết, sáng tạo, tích cực xây dựng địa phương văn minh, hiện đại

Ngày 15-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026); trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”; tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ Từ Liêm check in với áo dài” năm 2026 và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, trao học bổng, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Từ Liêm Giang Minh Hồng đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam; khẳng định những đóng góp quan trọng của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đỗ Khắc Đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát huy truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, phụ nữ Việt Nam ngày nay tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trong đời sống xã hội, với những phẩm chất tự tin, tự trọng, nhân ái, trách nhiệm, sáng tạo và hội nhập. Tại phường Từ Liêm, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống.

Lãnh đạo phường Từ Liêm trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến " Phụ nữ Từ Liêm check in với áo dài". Ảnh: PV

Những năm qua, Hội LHPN phường chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần cơ sở, lấy hội viên và phụ nữ làm trung tâm; chú trọng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động tại 40 chi hội, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, hội viên.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Khắc Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội LHPN phường đạt được, đồng thời đánh giá cao đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với sự phát triển chung của địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh phường có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và địa bàn dân cư, Hội đã chủ động thích ứng, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, phát huy vai trò cán bộ chi hội, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Từ Liêm phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Đồng chí Đỗ Khắc Đạo đề nghị thời gian tới, Hội LHPN phường tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng công nghệ cho cán bộ, hội viên; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, duy trì và lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu”, quan tâm chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng phường Từ Liêm sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN phường trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”, ghi nhận những đóng góp tích cực cho sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển phụ nữ. Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Từ Liêm check in với áo dài” năm 2026 cũng được tổng kết, trao giải cho 13 tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Đáng chú ý, hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai. Trong năm 2026, Hội LHPN phường đã trao 6 suất học bổng thuộc chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, tổng trị giá 36 triệu đồng, dành cho 6 trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Tại chương trình, Hội tiếp tục trao một suất học bổng trị giá 6 triệu đồng/năm cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” trao 30 suất quà cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng kinh phí 15 triệu đồng. Những phần quà thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức Hội, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.