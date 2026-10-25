Phụ nữ trung niên tự tin làm mới mình mỗi ngày

Người ta thường nghĩ phụ nữ khi bước qua thời thanh xuân sẽ thu mình lại. Nhưng từ sân tập dưỡng sinh ở phường Lào Cai, ngôi nhà gỗ đón khách quốc tế ở xã Tả Phìn đến lớp học bán hàng trực tuyến ở xã Phúc Lợi, nhiều phụ nữ Lào Cai đang chứng minh điều ngược lại. Họ làm mới mình mỗi ngày: học ngoại ngữ, làm quen với ống kính livestream, miệt mài tập dưỡng sinh. Nét đẹp của họ không nằm ở nhan sắc mà ở sự từng trải, sự tự tin và tinh thần chủ động với cuộc sống của mình.

Các hội viên tập dưỡng sinh trên sân tập ở phường Lào Cai.

Các hội viên tập dưỡng sinh trên sân tập ở phường Lào Cai.

Dẻo dai để chiến thắng tuổi tác

Câu lạc bộ Nghệ thuật – Thể thao Tuổi vàng với tiền thân là Ban huấn luyện thể dục dưỡng sinh người cao tuổi, thành lập từ năm 2001, trên cơ sở phối hợp giữa Trung tâm UNESCO Thái cực trường sinh Việt Nam với Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Lào Cai trước đây. Suốt hơn 25 năm, ban huấn luyện đều đặn đi khắp các khu dân cư, ôn bài cũ, dạy bài mới cho chủ nhiệm, hướng dẫn viên các câu lạc bộ để họ về cơ sở truyền lại.

Nhiều hội viên còn trong độ tuổi công tác hoặc bận việc ban ngày, tối đến các chị lại nhờ Câu lạc bộ hướng dẫn các bài tập để buổi sáng tự tập ở nhà. Sau một thời gian, các hội viên có bệnh mãn tính đều thấy sức khỏe được cải thiện. Với phụ nữ tuổi trung niên, dưỡng sinh vì thế không chỉ là thú vui mà còn là cách giữ sức khỏe để tiếp tục công việc.

Học tiếng Anh để đón khách quốc tế

Ở thôn Sả Séng, xã Tả Phìn, chị Chảo Sử Mẩy đang viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần tự học. Là người Dao, từng không biết chữ, chị mưu sinh bằng nghề bán hàng rong. Giờ đây, chị tự tin làm chủ một homestay và miệt mài học tiếng Anh để trò chuyện với khách quốc tế, giới thiệu về cảnh sắc ở địa phương cũng như văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Chị Chảo Sử Mẩy trò chuyện với du khách quốc tế tại xã Tả Phìn.

Cách học của chị giản dị: nghe nhiều thì càng hiểu biết hơn. Câu nào trả lời được bằng lời thì chị nói, câu nào chưa được thì trả lời bằng điện thoại, rồi ghi nhớ dần qua giao tiếp hằng ngày. Từ người bán hàng rong, chị trở thành người chủ nhà đón khách quốc tế.

Từ tự ti đến tự tin trước ống kính

Học viên thực hành livestream trong lớp tập huấn bán hàng trực tuyến.

Ở xã Phúc Lợi, chị Hoàng Tuyết Nhung, Hợp tác xã Hòa Thảo Dược, lại đang học cách đưa sản phẩm đến với khách hàng qua màn hình điện thoại.

Phía sau sự tự tin ấy là sự đồng hành của các cấp Hội Phụ nữ. Nhiều mô hình kinh tế của phụ nữ được hỗ trợ, từ tổ hợp tác, hợp tác xã đến doanh nghiệp.

Toàn tỉnh có 655 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ. Trong 9 tháng năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ thành lập 17 hợp tác xã và 66 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; 5 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đến năm 2030, mục tiêu là đào tạo kiến thức quản trị, kỹ năng điều hành cho khoảng 1.500 phụ nữ.

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, cho biết: Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tập trung nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, trong đó có nhóm phụ nữ tuổi trung niên...

Được học điều mình cần, làm việc mình yêu thích và dám bước qua những rào cản vô hình, phụ nữ Lào Cai đang vẽ nên bức tranh rực rỡ đầy sức sống. Sự từng trải, tự tin và chủ động ấy đã giúp họ tạo nên nét quyến rũ không thể phai mờ của thanh xuân lần thứ hai.