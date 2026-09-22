Phụ nữ trẻ với ý tưởng, sáng kiến đổi mới sáng tạo vì cộng đồng

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 8-9 đến hết ngày 8-11-2026. Các ý tưởng, sáng kiến tập trung vào 4 chủ đề, gồm: Sáng kiến ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa nền tảng nâng cao hiệu quả tuyên truyền; ứng dụng công nghệ số nâng cao “năng lực số công dân” và phát triển toàn diện cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống; vì cộng đồng an toàn và phát triển bền vững.

Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng. Vòng chung kết và lễ trao giải sẽ được tổ chức trực tiếp tại Thành phố Hà Nội.