Phụ nữ trẻ với ý tưởng, sáng kiến đổi mới sáng tạo vì cộng đồng
Đây là cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức dành cho tập thể, cá nhân phụ nữ trong độ tuổi từ 18-35.
Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 8-9 đến hết ngày 8-11-2026. Các ý tưởng, sáng kiến tập trung vào 4 chủ đề, gồm: Sáng kiến ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa nền tảng nâng cao hiệu quả tuyên truyền; ứng dụng công nghệ số nâng cao “năng lực số công dân” và phát triển toàn diện cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống; vì cộng đồng an toàn và phát triển bền vững.
Cuộc thi được tổ chức theo 3 vòng. Vòng chung kết và lễ trao giải sẽ được tổ chức trực tiếp tại Thành phố Hà Nội.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202609/phu-nu-tre-voi-y-tuong-sang-kien-doi-moi-sang-tao-vi-cong-dong-1a1703f/