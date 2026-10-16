Phụ nữ trẻ mong gì khi bước vào thị trường lao động?

Sinh viên trong ngày hội việc làm tại TPHCM

Một trong những rào cản lớn nhất đối với nữ thanh niên hiện nay là yêu cầu tuyển dụng khắt khe từ các doanh nghiệp. Phạm Vũ Hoài Phương Thảo, sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật phần mềm, chia sẻ rằng các nhà tuyển dụng đưa ra yêu cầu rất cao đối với sinh viên mới ra trường. Dù ứng tuyển vị trí "Fresher" (người mới), các ứng viên vẫn thường bị đòi hỏi phải có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm. Điều này tạo ra khó khăn lớn cho những bạn có xuất phát điểm thấp.

Yêu cầu kinh nghiệm đối với vị trí "Fresher" đang trở thành rào cản và tạo ra khó khăn lớn cho sinh viên mới tốt nghiệp

Đồng tình với nhận định này, Xuân Minh, nữ sinh viên năm 3 chuyên ngành Truyền thông quảng cáo, bộc bạch bản thân cảm thấy khá tự ti khi đi xin việc vì chỉ mới nắm kiến thức nền tảng mà chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế. Cùng với đó, Minh còn mang nỗi sợ về một môi trường làm việc không phù hợp hoặc không tốt. Để chủ động bảo vệ mình, Minh chọn cách tham khảo ý kiến từ các chuyên gia qua những diễn đàn cùng anh chị đi trước hoặc bạn bè để có thêm góc nhìn chân thực về các công ty trước khi quyết định ứng tuyển.

Không chỉ đối với sinh viên, những người đã chính thức đi làm như Nguyễn Phương Linh (21 tuổi, nhân viên tại Công ty TNHH Thuận Thiên Agri) cũng chịu áp lực tương tự. Phương Linh thừa nhận khó khăn lớn nhất của cô hiện tại là chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, kỹ năng xử lý công việc còn nhiều hạn chế. Việc phải mất rất nhiều thời gian để học hỏi, thích nghi cùng với cường độ làm việc khá cao khiến cô đôi lúc rơi vào tình trạng căng thẳng.

Video: Nguyễn Phương Linh chia sẻ những khó khăn đối với một người vừa ra trường, đi làm tại đô thị lớn phải đối mặt

Bên cạnh áp lực công việc, bài toán thu nhập để bám trụ lại thành phố cũng là một gánh nặng lớn. Phương Linh chia sẻ mức thu nhập hiện tại chỉ đủ để trang trải những khoản chi tiêu cơ bản nhất, hoàn toàn chưa dư dả để có thể tiết kiệm. Trong khi đó, ở góc độ là sinh viên chuẩn bị ra trường, qua tìm hiểu, Phương Thảo cũng đánh giá mức lương khởi điểm hiện tại chưa thực sự tương xứng với khối lượng công việc và áp lực thời gian mà lao động trẻ phải gánh vác.

Ngoài ra, sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại thị trường việc làm, buộc lao động nữ phải nhanh chóng thích nghi. Đánh giá về vấn đề này, Xuân Minh cho rằng dù AI giúp tối ưu hóa công việc, tiết kiệm chi phí và thời gian, nhưng công cụ này vẫn rất cần sự trợ giúp của con người trong việc đưa ra câu lệnh chính xác. Theo Minh, nếu thiếu đi đầu óc sáng tạo và kinh nghiệm chuyên môn, máy móc sẽ không thể tự tạo ra kết quả tối ưu. Phương Thảo cũng khẳng định người trẻ cần chủ động học cách "quản trị AI" để tìm ra những ngách công việc phù hợp, tránh việc bị công nghệ thay thế.

Sự bùng nổ của công nghệ và AI đang tạo ra áp lực lớn, buộc người trẻ phải cẩn trọng để không bị lệ thuộc và đánh mất năng lực cốt lõi

Để tự tin bước chân vào thị trường, người trẻ đang nỗ lực tự lấp đầy khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Cả Phương Thảo và Xuân Minh đều lên kế hoạch học hỏi thêm kiến thức thực tế từ các thế hệ đi trước, trau dồi kỹ năng thiết kế và sử dụng công cụ AI bổ trợ. Đặc biệt, Xuân Minh dự định học tập tốt trên trường để lấy điểm cao làm đẹp hồ sơ năng lực.

Tham khảo ý kiến từ các diễn đàn và người đi trước giúp ứng viên trẻ có góc nhìn chân thực nhất về môi trường làm việc

Tuy nhiên, sự nỗ lực cá nhân cần được sự đồng hành từ các chính sách. Phương Linh bày tỏ mong muốn các cơ quan chuyên môn, tổ chức, nhà nước và cả doanh nghiệp sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là việc phát triển nhà ở xã hội, nhà thuê giá rẻ và các khoản vay ưu đãi. Cô kỳ vọng những chính sách này sẽ giúp lao động nữ mới đi làm giảm bớt được gánh nặng chi phí sinh hoạt thường ngày.

Các bạn trẻ tìm kiếm cơ hội trong ngày hội việc làm tại TPHCM

Bên cạnh đó, Linh cũng đề xuất cần tổ chức thêm các chương trình đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và tư vấn chuyên sâu về quyền lợi của người lao động. Những chính sách đồng hành thiết thực, kịp thời từ các ban ngành, đoàn thể và địa phương chính là điểm tựa vững chắc để phụ nữ trẻ yên tâm cống hiến, ổn định cuộc sống và phát triển lâu dài.