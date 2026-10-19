Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai chung sức phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

Trong kết quả triển khai tín dụng chính sách tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai có sự đóng góp tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ hai địa phương thông qua vai trò tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng.

Thứ nhất là làm tốt vai trò của tổ chức nhận ủy thác cho vay vốn, qua đó đáp ứng nhu cầu vốn cho các hội viên - những phụ nữ cá nhân, hộ gia đình vay vốn để sản xuất, nuôi trồng và kinh doanh… - giúp tạo việc làm, tạo thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, thoát nghèo, ổn định cuộc sống và phát triển.

Đến cuối tháng 9/2026 tổng dư nợ tín dụng của Hội Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai đạt 15.466 tỷ đồng, chiếm 39,6% trong tổng dư nợ cho vay qua nhận ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, mức cao nhất so với hội nông dân, hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên.

Thứ hai với mô hình “tổ tiết kiệm và vay vốn” và trách nhiệm của tổ, của mỗi thành viên, cùng số lượng tổ rộng khắp các địa bàn phường, xã của thành phố đã tạo điều kiện cho người dân, hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách tiếp cận thuận lợi vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời đảm bảo đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả chương trình tín dụng chính sách tại địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ có 3.612 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 156.020 hội viên; Hội Phụ nữ TP. Đồng Nai có 1.564 tổ, với 75.035 hội viên (cá nhân/hộ gia đình vay vốn). Chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo; tỷ lệ nợ quá hạn thấp, ở mức dưới 0,2% so với tổng dư nợ nhận ủy thác của hội phụ nữ.

Thứ ba, Hội Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai làm tốt vai trò phối hợp, vai trò tổ chức chính trị nhận ủy thác cho vay và có những cách làm hay trong công tác thông tin truyền thông; công tác tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, nuôi trồng và kinh doanh, từ đó giúp cho các hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả. Bên cạnh đó, phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang tiếp tục được phát huy và tạo sự khác biệt trong việc “mang tiền chính phủ, cho bản làng vay đủ”.