Phụ nữ Thuận An hướng tới tiêu dùng xanh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Tập huấn kỹ năng bảo đảm sử dụng thực phẩm sạch, xanh cho phụ nữ

Ngày 28/10/2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thuận An phối hợp cùng Hội LHPN thành phố Huế tổ chức tập huấn kỹ năng bảo đảm sử dụng thực phẩm sạch, xanh cho 60 hội viên, phụ nữ kinh doanh ăn uống và thành viên các tổ liên kết chế biến thủy, hải sản trên địa bàn. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm và xây dựng lối sống thân thiện với môi trường.

Thực phẩm sạch - nền tảng bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Trong đời sống hiện đại, lựa chọn thực phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đối với phụ nữ kinh doanh ăn uống và các thành viên tổ liên kết chế biến thủy, hải sản, việc nâng cao kiến thức về lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn còn góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

60 hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về kỹ năng sử dụng thực phẩm sạch, xanh

Thông qua buổi tập huấn, 60 hội viên, phụ nữ được nâng cao nhận thức về kỹ năng sử dụng thực phẩm sạch, xanh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích hình thành thói quen lựa chọn nguyên liệu có xuất xứ minh bạch, chú trọng an toàn trong quá trình chế biến, kinh doanh và phục vụ thực phẩm.

Tiêu dùng xanh, giảm rác thải nhựa

Cùng với bảo đảm an toàn thực phẩm, chương trình hướng đến khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế rác thải nhựa trong sinh hoạt và hoạt động kinh doanh ăn uống.

Các đại biểu tham gia trao đổi ý kiến

Các đại biểu tham gia trao đổi ý kiến

Những thay đổi từ việc lựa chọn sản phẩm, giảm sử dụng vật dụng nhựa dùng một lần và ưu tiên các giải pháp ít gây tác động đến môi trường có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng thói quen tiêu dùng xanh. Khi mỗi cá nhân chủ động thực hành sống xanh, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc giảm chất thải mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống và tổ liên kết chế biến thủy, hải sản, việc kết hợp thực phẩm sạch với cách thức kinh doanh có trách nhiệm còn mở ra hướng tiếp cận phù hợp với nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm và môi trường sống an toàn.

Lan tỏa sống xanh, hướng tới phát triển bền vững

Sự phối hợp giữa Hội LHPN phường Thuận An và Hội LHPN thành phố Huế thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động hội viên thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe, môi trường.

Để những kiến thức từ buổi tập huấn phát huy hiệu quả lâu dài, mỗi hội viên cần chủ động áp dụng vào thực tiễn, từ lựa chọn thực phẩm sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm đến hạn chế rác thải nhựa và ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường. Những hành động thiết thực, được duy trì thường xuyên, sẽ góp phần lan tỏa lối sống xanh trong gia đình, cơ sở kinh doanh và khu dân cư.

Từ những thay đổi nhỏ trong tiêu dùng và sinh hoạt, Thuận An có thêm nền tảng để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, môi trường sống an toàn, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội. Đây cũng là hướng đi thiết thực góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế hài hòa với bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững./.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình