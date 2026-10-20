Phụ nữ Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, phát triển kinh tế

Chuyển đổi số lan tỏa từ cơ sở

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phụ nữ Thủ đô đang chủ động tiếp cận công nghệ, nâng cao kỹ năng số, từng bước khẳng định vai trò trong công việc, đời sống và phát triển kinh tế. Tại Diễn đàn khoa học với chủ đề “Phụ nữ phường Hoàng Liệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do UBND phường Hoàng Liệt tổ chức ngày 19/10, đã thu hút 200 hội viên tham gia. Diễn đàn tập trung thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị thông minh, an toàn trên không gian mạng và phát triển các mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt cho biết: “Thời gian qua, phụ nữ trên địa bàn đã chủ động ứng dụng công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, nữ giáo viên sử dụng công cụ số đổi mới phương pháp giảng dạy; cán bộ nữ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; nữ doanh nhân, tiểu thương quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số. Nhiều hội viên còn tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân tại khu dân cư”.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Liệt phát biểu tại diễn đàn.

Không riêng Hoàng Liệt, chuyển đổi số đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đẩy mạnh triển khai. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ. Đáng chú ý, các mô hình “chi hội số”, “tổ phụ nữ số” từng bước được triển khai tại cơ sở. Việc ứng dụng nền tảng số trong quản lý hội viên, kết nối cung - cầu và hỗ trợ khởi nghiệp cũng được chú trọng, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận phương thức làm việc, kinh doanh hiện đại.

Tại xã Thư Lâm, các hoạt động nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho hội viên được quan tâm triển khai, gắn với hỗ trợ phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng văn minh. Những hoạt động từ cơ sở cho thấy phụ nữ không chỉ tiếp nhận công nghệ mà còn từng bước trở thành lực lượng tích cực lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Khơi dậy tiềm năng kinh tế, nâng tầm giá trị hàng Việt

Cùng với chuyển đổi số, phụ nữ Thủ đô đang tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp sáng tạo, quảng bá sản phẩm làng nghề và mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua thương mại điện tử. Theo báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, tính đến ngày 31/8, các cấp Hội đang hỗ trợ 138.523 hội viên phát triển kinh tế. Các cấp hội cũng hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành... Những con số này cho thấy vai trò của nguồn nhân lực nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao kỹ năng quản trị, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại xã Yên Bài, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp tổ chức tập huấn xây dựng mô hình kinh doanh và quản trị hợp tác xã cho thành viên Hợp tác xã Bavi Green do phụ nữ làm chủ. Hoạt động góp phần nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể theo hướng bền vững.

Gian trưng bày sản phẩm chất lượng do hội viên phụ nữ xã Liên Minh sản xuất, xây dựng thương hiệu.

Trong khi đó, tại xã Liên Minh, chương trình “Phụ nữ Thủ đô tiêu dùng số - Nâng tầm giá trị hàng Việt” được tổ chức trong tháng 8/2026, hướng dẫn hội viên kỹ năng mua sắm trực tuyến, nhận diện rủi ro trên môi trường mạng, đồng thời livestream giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và hàng Việt Nam chất lượng.

Hoạt động góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mở rộng cơ hội quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ.

Mới đây, ngày 17/10, tại xã Chuyên Mỹ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp tổ chức Diễn đàn “Nữ nghệ nhân làng nghề với phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô”, tôn vinh 10 nữ nghệ nhân tiêu biểu năm 2026. Chương trình góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong bảo tồn nghề truyền thống, phát triển sản phẩm sáng tạo và nâng cao giá trị kinh tế làng nghề.

Từ việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiêu thụ hàng Việt đến đổi mới hoạt động sản xuất, phát triển làng nghề, phụ nữ Thủ đô đang từng bước chuyển từ tiếp cận công nghệ sang chủ động khai thác các nền tảng số, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, hạn chế về kỹ năng số, nguồn lực tài chính và khả năng tiếp cận công nghệ vẫn là thách thức đối với một bộ phận hội viên. Vì vậy, việc tiếp tục hỗ trợ phụ nữ ứng dụng AI, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng.

Từ những mô hình, cách làm sáng tạo tại cơ sở đến các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và chuyển đổi số, phụ nữ Thủ đô đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong trong kiến tạo những giá trị mới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của Hà Nội.