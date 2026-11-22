Chương trình nhằm tôn vinh giá trị văn hoá Việt Nam và vẻ đẹp của áo dài truyền thống; phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô và các cấp Hội trong bảo tồn và sáng tạo các giá trị văn hoá, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố sáng tạo và hội nhập.

Phụ nữ Thủ đô trong trang phục áo dài xếp hình cờ Tổ quốc và Ngày Văn hoá Việt Nam 24.11

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội cho biết, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống của người Việt Nam. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn là kết tinh của vẻ đẹp, tâm hồn và cốt cách người Việt; tôn vinh nét dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch mà cũng đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

“Chương trình đồng diễn áo dài của phụ nữ Thủ đô hôm nay nhằm chuyển tải thông điệp: Mỗi phụ nữ Thủ đô sẽ trở thành một sứ giả lan tỏa bản sắc Việt thông qua áo dài.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu

Tôi tin tưởng rằng những cảm xúc đẹp từ chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu áo dài, tình yêu văn hóa Việt Nam trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng; để áo dài ngày càng hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống, mãi là niềm tự hào của người Việt Nam và là nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế”, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu chính Bảo tàng Hà Nội và 2 điểm cầu kết nối tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) và Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai).

Các đại biểu cùng đồng diễn áo dài với phụ nữ Thủ đô

Tại điểm cầu chính, chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động: Trình diễn 5 bộ sưu tập áo dài kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Các bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang, miêu tả vẻ đẹp đa dạng của áo dài Việt Nam, từ cổ phục, chất liệu thổ cẩm, áo dài gấm hoa, đến áo dài cưới hỏi và áo dài gia đình, như mạch nguồn kết nối truyền thống với sáng tạo đương đại, lan tỏa văn hóa Việt.

Bên cạnh việc trình diễn những bộ sưu tập áo dài, Ban tổ chức cũng trao tặng áo dài và học bổng cho 50 nữ sinh trung học phổ thông của thành phố với thông điệp “Tặng áo dài – Trao ước mơ xanh”. Những phần quà được trao không chỉ là sự sẻ chia, động viên để các nữ sinh tự tin vươn lên trong học tập và cuộc sống, mà còn là sự trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp tới thế hệ trẻ; để các em thêm yêu tà áo dài, yêu quê hương đất nước và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Trao tặng 50 bộ áo dài và học bổng cho 50 nữ sinh Thủ đô

Chương trình cũng trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài” với 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 5 giải chuyên đề. Mỗi bức ảnh kể một câu chuyện đẹp về di tích, di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội và tình yêu dành cho tà áo dài, là thông điệp về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, thanh bình, tươi đẹp, điểm đến du lịch an toàn, thân thiện.

Đặc biệt, màn đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc Tôi yêu áo dài Việt Nam và Vũ điệu kết đoàn với sự tham gia của gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại không gian Bảo tàng Hà Nội kết nối với gần 5.000 hội viên phụ nữ tại các xã, phường tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, tự tin, năng động của phụ nữ Thủ đô hôm nay. Đồng thời khẳng định sức sống bền vững của các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu chính Bảo tàng Hà Nội và 2 điểm cầu kết nối tại xã Thư Lâm và xã Quốc Oai

Tại 2 điểm cầu kết nối ở Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm) và Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai), hội viên, phụ nữ đã tham gia đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài, xếp hình lá cờ Tổ quốc và chữ “HÀ NỘI”, thể hiện tình yêu Thủ đô Hà Nội và niềm tự hào về đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngoài ra, tại các xã, phường cán bộ, hội viên, phụ nữ tổ chức các hoạt động dân vũ, chụp ảnh áo dài tại các điểm di tích, di sản văn hóa, mặc áo dài tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 và Ngày văn hoá Việt Nam.