Một số tiết mục biểu diễn áo dài tại Chương trình. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Được tổ chức tại điểm cầu chính Bảo tàng Hà Nội và hai điểm cầu kết nối tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm), Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai), chương trình thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia.

Tại chương trình, năm bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang được giới thiệu, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, thể hiện sự phong phú của áo dài Việt Nam qua các chất liệu, kiểu dáng và phong cách, từ cổ phục, thổ cẩm, gấm hoa đến áo dài cưới hỏi, áo dài lễ hội, áo dài dành cho gia đình... Qua đó, góp phần khẳng định sức sống của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.

Một trong những bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế tại chương trình. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài”.

Từ gần 600 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, 10 giải khuyến khích và năm giải chuyên đề.

Các tác phẩm ghi lại hình ảnh phụ nữ trong tà áo dài tại những không gian văn hóa, di tích, danh thắng của Thủ đô, góp phần quảng bá vẻ đẹp Hà Nội và tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc.

Các cá nhân đạt giải tại cuộc thi ảnh trực tuyến "Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài". (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Một hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn của chương trình là tặng áo dài và học bổng cho 50 nữ sinh trung học phổ thông có nhiều nỗ lực trong học tập. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Hội đối với thế hệ trẻ, đồng thời góp phần bồi đắp tình yêu áo dài, niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập được trao tặng áo dài. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, mỗi bức ảnh tham gia cuộc thi là một câu chuyện đẹp về di tích, di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội và tình yêu dành cho tà áo dài. Hoạt động trao tặng áo dài, học bổng không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia, động viên, mà còn góp phần trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp tới thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” và “Vũ điệu kết đoàn”, với sự tham gia của gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại Bảo tàng Hà Nội, kết nối với gần 5.000 hội viên phụ nữ tại các xã, phường.

Tại hai điểm cầu kết nối, hội viên phụ nữ đồng diễn dân vũ trong trang phục áo dài, xếp hình cờ Tổ quốc và chữ HÀ NỘI, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về Thủ đô.

Gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại Bảo tàng Hà Nội đồng diễn dân vũ. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh, chương trình mong muốn mỗi phụ nữ Thủ đô trở thành một sứ giả lan tỏa bản sắc Việt thông qua tà áo dài. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc, đưa áo dài hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống gia đình và cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại Chương trình. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)

Một số hình ảnh tại Chương trình. (Ảnh: DIỆU THƯƠNG)