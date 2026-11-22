Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thủ đô tự tin, năng động, thanh lịch trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Sáng 22/11/2026, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Diễu hành Áo dài Du lịch Hà Nội 2026” thu hút khoảng 2.000 người tham gia. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nêu rõ, áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó với đời sống người Việt Nam. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn kết tinh vẻ đẹp, tâm hồn và cốt cách người Việt, tôn vinh nét dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội mong muốn tình yêu áo dài, tình yêu văn hóa Việt Nam tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, cộng đồng, để áo dài hiện diện ngày càng nhiều trong đời sống, trở thành niềm tự hào của người Việt Nam và nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Với chủ đề "Phụ nữ Thủ đô – Tự hào Áo dài – Lan tỏa văn hóa Việt", điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc "Tôi yêu Áo dài Việt Nam" và "Vũ điệu kết đoàn", với sự tham gia của gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại không gian Bảo tàng Hà Nội, kết nối trực tuyến với gần 5.000 hội viên phụ nữ tại các xã, phường. Hoạt động tạo không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, sự tự tin, năng động của phụ nữ Thủ đô, đồng thời đưa áo dài đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Vẻ đẹp tà áo dài truyền thống tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng áo dài và học bổng cho 50 nữ sinh trung học phổ thông của thành phố với thông điệp "Tặng áo dài - Trao ước mơ xanh". Những phần quà không chỉ góp phần động viên, hỗ trợ các em trong học tập mà còn gửi gắm mong muốn trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, giúp thế hệ trẻ thêm yêu áo dài, yêu quê hương, đất nước và tự hào về bản sắc dân tộc. Chương trình giới thiệu các bộ sưu tập áo dài đặc sắc của nhiều nhà thiết kế, thể hiện sự kết nối giữa vẻ đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại, khẳng định sức sống của áo dài trong đời sống đương đại, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và du lịch Thủ đô.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổng kết Cuộc thi ảnh trực tuyến "Phụ nữ Thủ đô check in với Áo dài". Ban tổ chức lựa chọn và trao giải cho 21 cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong gần 600 tác phẩm tham gia. Mỗi bức ảnh ghi lại hình ảnh phụ nữ trong tà áo dài tại các di tích, di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, góp phần quảng bá vẻ đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến, lan tỏa tình yêu áo dài, ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình đồng diễn áo dài là dịp phát huy vai trò của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn các hoạt động văn hóa với quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của Thủ đô.

Chương trình có sự tham gia của các đoàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Chương trình có sự tham gia của các đoàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, Tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN