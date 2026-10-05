Phụ nữ Thủ đô hưởng ứng 'Tháng áo dài Hà Nội' 2026

Tháng “Áo dài Hà Nội” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phát động nhằm khẳng định giá trị, vị thế của áo dài trong đời sống xã hội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị của áo dài trong mỗi phụ nữ Thủ đô.

Ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN Hà Nội trong buổi chào cờ tháng 10-2026

Tháng "Áo dài Hà Nội" 2026 diễn ra từ ngày 1-10 đến ngày 20-10, với các hoạt động truyền thông, quảng bá giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam, khuyến khích các hoạt động tặng áo dài, trao yêu thương tới phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, ngay trong sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng 10-2026, nữ cán bộ, công chức, người lao động tại nhiều cơ quan, công sở đồng loạt mặc áo dài trong các hoạt động công tác, góp phần tôn vinh trang phục truyền thống và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, tự tin, trách nhiệm.

Hội Phụ nữ phường Yên Hòa tham gia hưởng ứng Tháng Áo dài Hà Nội 2026

Những tà áo dài tại công sở mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời thể hiện niềm tự hào và sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Phụ nữ xã Tây Phương rạng ngời trong áo dài Việt Nam

Không chỉ tại các công sở, trên các diễn đàn, nhiều bức ảnh đẹp về áo dài đã được các chị em chia sẻ. Gương mặt rạng ngời của các bà, các mẹ bên tà áo dài là một lần minh chứng cho sức sống của trang phục này trong đời sống hiện đại.