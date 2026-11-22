Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: PV

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu chính Bảo tàng Hà Nội, kết nối trực tuyến với hai điểm cầu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy (xã Quốc Oai) và Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm). Hơn 500 đại biểu gồm các nhà thiết kế, nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, nữ doanh nhân, nữ sinh, đại diện các gia đình, cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự tại điểm cầu chính; cùng hơn 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự tại hai điểm cầu kết nối.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, trải qua bao thăng trầm lịch sử, áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống người Việt Nam. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn kết tinh vẻ đẹp, tâm hồn, cốt cách người Việt; tôn vinh nét dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch nhưng cũng đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN thành phố Hà Nội trao quà tặng các nữ sinh tiêu biểu. Ảnh: PV

Đồng chí Lê Kim Anh mong muốn mỗi phụ nữ Thủ đô sẽ trở thành một sứ giả lan tỏa bản sắc Việt thông qua tà áo dài; góp phần đưa trang phục truyền thống hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống, trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Một trong những hoạt động ý nghĩa tại chương trình là trao tặng 50 bộ áo dài, học bổng và quà cho 50 nữ sinh THPT có nhiều nỗ lực trong học tập, đến từ các trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Mỹ Đình và Đại Mỗ. Với thông điệp “Tặng áo dài - Chắp cánh ước mơ xanh”, những món quà không chỉ thể hiện sự quan tâm, động viên mà còn gửi gắm mong muốn các em thêm tự tin, yêu quý và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải tới cá nhân đoạt giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài” năm 2026. Ảnh: PV

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài” năm 2026. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi thu hút 660 tác phẩm, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của phụ nữ Thủ đô trong tà áo dài tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa Hà Nội.

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 185 tác phẩm tham gia bình chọn trực tuyến trên fanpage Hội LHPN thành phố. Trên cơ sở kết quả bình chọn và chấm giải của Ban Giám khảo, 21 tác phẩm xuất sắc được trao thưởng. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Sắc áo quê hương” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Oanh (phường Từ Liêm).

Phụ nữ Thủ đô tham gia màn đồng diễn dân vũ. Ảnh: PV

Tại chương trình,khán giả đã được thưởng thức màn trình diễn ấn tượng với những bộ sưu tập áo dài, kết nối vẻ đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại, như: Bộ sưu tập áo dài cổ phục “Yếm thắm lụa đào” của nhà thiết kế Quyên Nguyễn; bộ sưu tập “Huyền sắc non cao” của nhà thiết kế Hàn Phượng; bộ sưu tập “Hỷ Lạc Kim Hoa” của nhà thiết kế Tâm Lợi; bộ sưu tập “Dáng hoa đại ngàn” của nhà thiết kế Linh Phương; bộ sưu tập “Gốm kinh kỳ” của nhà thiết kế Hương Beful…

Bên cạnh đó, tiết mục nhảy Zumba trên nền nhạc mashup “Chúng ta là người Việt Nam” và “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” do hội viên, phụ nữ xã Thư Lâm biểu diễn mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi, thể hiện hình ảnh phụ nữ Thủ đô khỏe mạnh, năng động, tự tin hội nhập.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” và “Vũ điệu kết đoàn”. Tại Bảo tàng Hà Nội, gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ đồng loạt biểu diễn, kết nối với hàng nghìn hội viên phụ nữ tại các xã, phường, tạo nên không khí sôi nổi, rực rỡ sắc màu áo dài.

Phụ nữ Thủ đô trình diễn tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: PV

Trong giai điệu “Vũ điệu kết đoàn”, cán bộ, hội viên phụ nữ tại cả ba điểm cầu Bảo tàng Hà Nội, Quốc Oai và Thư Lâm cùng hòa nhịp, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, niềm tự hào và khát vọng vươn lên. Màn đồng diễn không chỉ là hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn truyền tải thông điệp về sức mạnh cộng đồng, sự chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Một số hình ảnh tại chương trình: