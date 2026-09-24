Phụ nữ Thủ đô đẩy mạnh thi đua, hướng về 'Tháng nghe phụ nữ nói'

Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương báo cáo hội nghị. Ảnh: Hoàng Lan

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, trong 9 tháng qua, các cấp Hội phụ nữ Hà Nội đã chủ động, sáng tạo triển khai sâu rộng các phong trào thi đua cao điểm, các cuộc vận động lớn, đem lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, gắn liền với tình hình thực tiễn địa phương.

Toàn thành phố đã hoàn thành 3 công trình, phần việc lớn đăng ký với Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Ở cấp cơ sở, các cấp Hội phụ nữ đã hoàn thành 270 công trình, phần việc thiết thực với tổng kinh phí thực hiện đạt hơn 18 tỷ 790 triệu đồng.

Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoàng Lan

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra sôi nổi. Trong đó, chương trình đồng diễn dân vũ toàn thành phố đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 30.000 hội viên tham gia. Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” cùng hàng loạt diễn đàn, tọa đàm về chuyển đổi số, an toàn thực phẩm, phòng chống mua bán người được đẩy mạnh trên cả kênh trực tiếp lẫn nền tảng số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Lan

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố đã tích cực tham mưu triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” và hỗ trợ thành lập 3 hợp tác xã do phụ nữ quản lý, điều hành. Tính đến ngày 31-8, các cấp Hội đang quản lý hiệu quả nguồn vốn 11.273 tỷ 553 triệu đồng, tiếp sức cho 138.523 hội viên vay phát triển kinh tế.

Hội phụ nữ các cấp cũng chủ động tham gia giải quyết 5 “điểm nghẽn” của thành phố thông qua nhiều mô hình thiết thực như: Phân loại rác tại nguồn, giữ gìn trật tự đô thị, tuyến phố nở hoa, “Nhà sạch - ngõ đẹp”, “Ngôi nhà xanh”…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh ghi nhận và biểu dương sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên các cấp trong 9 tháng đầu năm.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu. Ảnh: Hoàng Lan

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, các cấp Hội cần tập trung tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) gắn liền với triển khai "Tháng nghe phụ nữ nói". Đồng thời, phối hợp tổ chức Chương trình đồng diễn dân vũ tại 126 xã, phường thiết thực, tiết kiệm, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, quản lý an toàn nguồn vốn vay; duy trì hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu", chăm lo kịp thời cho phụ nữ và trẻ em yếu thế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua năm 2026...