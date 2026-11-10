Phụ nữ Thủ đô bắt nhịp kỷ nguyên số

Quán triệt định hướng chiến lược này, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số toàn diện là khâu đột phá trọng tâm, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Những mô hình số từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động hội.

Trong bối cảnh Thủ đô đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phụ nữ - lực lượng chiếm hơn một nửa dân số và lực lượng lao động xã hội - giữ vai trò chủ thể, tích cực tham gia tiến trình chuyển đổi số.

Hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Hòa quét mã QR tham gia mô hình “Tháng nghe phụ nữ nói”. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh, chuyển đổi số là phương thức đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, quản lý, kết nối và nắm bắt nhu cầu hội viên. Trên cơ sở đó, các cấp hội tập trung chuẩn hóa, số hóa dữ liệu, đổi mới công tác quản lý trên nền tảng số.

Đến nay, dữ liệu của gần 790.000 hội viên đã được tích hợp lên ứng dụng iHanoi, tạo nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ quản lý, điều hành và chăm lo hội viên. Hệ thống Bản đồ số Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội cùng dữ liệu của 126 hội cơ sở xã, phường cũng đã được xây dựng, đưa vào vận hành. Trang thông tin điện tử phunuhanoi.vn tiếp tục phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp, hợp tác xã và tiểu thương quảng bá sản phẩm, kết nối cung - cầu trên môi trường số.

Song song với số hóa dữ liệu, các cấp hội chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên. Trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố tổ chức 31 hội nghị tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 52.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Đáng chú ý, các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho 3.200 cán bộ hội cốt cán từ thành phố đến cơ sở đã giúp đội ngũ cán bộ tiếp cận công nghệ mới, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức phong trào.

Đối với phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, các cấp hội tập trung hỗ trợ tiếp cận thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, quản trị số và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Từ thực tiễn cơ sở, nhiều mô hình, sáng kiến chuyển đổi số đã được triển khai, gắn với nhu cầu thiết thực của người dân và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Tại phường Ba Đình, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ phường ra mắt mô hình “Gia đình phụ nữ số”, đồng thời vận hành kênh trực tuyến “Lắng nghe phụ nữ nói”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ba Đình Nguyễn Tuyết Trinh cho biết, mô hình hướng tới vận động mỗi gia đình nâng cao kỹ năng số, sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và chủ động bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng. Kênh trực tuyến cũng tạo điều kiện để cán bộ, hội viên và người dân đóng góp ý kiến, sáng kiến xây dựng địa phương.

Tại phường Yên Hòa, mô hình “Tháng nghe phụ nữ nói” ứng dụng mã QR đã mở thêm kênh tiếp nhận ý kiến từ cơ sở. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Hòa Lê Thị Hà Thu, thông qua mã QR đặt tại các nhà sinh hoạt cộng đồng và chi hội, hội đã tiếp nhận 32 ý kiến đóng góp về những vấn đề thiết thực như: Xây dựng tổ chức, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Cách làm này góp phần đổi mới phương thức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phát huy phương châm hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm.

Ở nhiều địa bàn như: Hoàng Liệt, Thư Lâm, Thiên Lộc..., các mô hình “Chi hội số”, “Tổ phụ nữ số” cũng từng bước được triển khai. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiên Lộc Vương Thị Thu Phương chia sẻ: “Hội Liên hiệp phụ nữ xã vừa thành lập 4 “Tổ phụ nữ chuyển đổi số”. Đây là lực lượng nòng cốt “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hướng dẫn hội viên cài đặt các ứng dụng số, nhận diện thông tin xấu, độc và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần xây dựng “Gia đình số an toàn, văn minh”. Cùng với đó, cán bộ, hội viên phụ nữ tại các khu dân cư tích cực tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng ứng dụng iHanoi và các tiện ích công cộng của thành phố.

Công nghệ số tiếp sức cho tuyên truyền, học tập nghị quyết

Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng và nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp cũng được đổi mới mạnh mẽ thông qua ứng dụng công nghệ số. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”, diễn ra từ ngày 22-8 đến 20-9-2026. Cuộc thi thu hút hơn 179.000 lượt người tham gia, tiếp nhận 172 sản phẩm truyền thông số chất lượng do cán bộ, hội viên tự biên soạn, thiết kế, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp hội.

Chia sẻ về sản phẩm đạt giải Nhất, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng Trần Thị Thái Hà cho biết: “Trong thời đại số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền là yêu cầu tất yếu. Các video clip trực quan, sinh động, tích hợp âm thanh, hình ảnh giúp người xem dễ tiếp thu, ghi nhớ nội dung nghị quyết, đồng thời lan tỏa nhanh trên mạng xã hội và trở thành tài liệu sinh hoạt chi hội hữu ích”.

Cùng với đó, website và các trang fanpage chính thức của Hội Liên hiệp phụ nữ từ thành phố đến cơ sở thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, hướng dẫn nghiệp vụ, biểu dương điển hình tiên tiến. Qua đó, thông tin được truyền tải kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đánh giá những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, nâng cao năng lực số cho phụ nữ là chìa khóa để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng thời gian qua đã góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp phụ nữ ở các tầng lớp tự tin tham gia không gian số. Tuy nhiên, chuyển đổi số tại cơ sở vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ yếu thế và những nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Trước yêu cầu đó, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Thủ đô tiếp tục xác định chuyển đổi số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; tập trung củng cố, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường đào tạo kỹ năng số an toàn, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống bằng những công trình, phần việc và sản phẩm cụ thể. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, phát triển nhanh, bền vững, thông minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các cấp hội chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các nội dung thiết thực như: Sử dụng phần mềm quản lý hội viên; ứng dụng công nghệ, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong truyền thông và hoạt động hội; tổ chức 29 buổi tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; phối hợp tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm tiêu biểu của địa phương, góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, đồng thời tạo thêm kênh tiếp nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các cơ sở tích cực tham gia Chiến dịch “45 ngày đêm làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai”, Chiến dịch “100 ngày khắc phục các điểm nghẽn về chuyển đổi số”… Phong trào Bình dân học vụ số được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng dẫn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Đáng chú ý, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai xây dựng các mô hình ứng dụng chuyển đổi số. Trong quý III-2026 đã có 54/126 đơn vị thành lập được 682 mô hình chuyển đổi số (73 Chi hội phụ nữ số, 82 Tổ phụ nữ số, 413 Gia đình số, 4 Tổ phụ nữ kinh doanh số và 110 mô hình khác). Đến nay đã có 69/126 cơ sở hội ra mắt 954 mô hình số tại địa bàn.