Phụ nữ thông minh chọn nước hoa thế nào để luôn gây thương nhớ?

Mùi hương có thể góp phần định hình cách người khác cảm nhận về một cá nhân. Tuy nhiên, sử dụng nước hoa quá nồng đôi khi lại mang đến tác dụng ngược.

Bí quyết nằm ở việc lựa chọn hương thơm phù hợp và sử dụng với lượng vừa phải, đủ để tạo dấu ấn mà không gây khó chịu.

Muốn tạo cảm giác đáng tin cậy: Chọn hương lavender

Lavender, hay hoa oải hương, nổi tiếng với mùi thơm dịu nhẹ, mang đến cảm giác thư thái.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology cho thấy những người ở trong căn phòng có hương lavender có xu hướng thể hiện sự tin tưởng cao hơn so với nhóm tiếp xúc với hương bạc hà hoặc không có mùi.

Trong thí nghiệm, người tham gia được giao một khoản tiền và có quyền quyết định giữ lại hoặc chia sẻ với người khác. Kết quả cho thấy nhóm tiếp xúc với hương lavender sẵn sàng chia sẻ nhiều tiền hơn.

Dù không thể bảo đảm người khác sẽ tin tưởng ngay lập tức, lavender vẫn là gợi ý phù hợp cho những buổi gặp gỡ cần sự gần gũi và nhẹ nhàng.

Lavender có mùi thơm dịu nhẹ, mang đến cảm giác thư thái

Muốn tăng ấn tượng trong buổi hẹn hò: Chọn hương xạ hương

Xạ hương (musk) là một trong những nốt hương quen thuộc của ngành nước hoa, thường gắn liền với vẻ đẹp gợi cảm, tinh tế và có phần bí ẩn.

Tùy cách phối hợp, xạ hương có thể mang sắc thái mềm mại, sạch sẽ như làn da vừa được chăm sóc hoặc trở nên ấm áp, sâu lắng khi kết hợp cùng hương gỗ, hổ phách và vani.

Đặc biệt, những loại nước hoa có nốt xạ hương nhẹ nhàng thường tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với những buổi hẹn hò hoặc gặp gỡ riêng tư.

Không cần mùi hương quá nồng, một chút xạ hương thoang thoảng cũng có thể giúp người sử dụng thể hiện phong cách quyến rũ mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

Muốn tạo bầu không khí tích cực tại công sở: Ưu tiên hương hoa cỏ

Môi trường làm việc đôi khi trở nên căng thẳng bởi áp lực và những bất đồng trong giao tiếp.

Trong trường hợp này, các loại nước hoa mang hương hoa cỏ nhẹ nhàng có thể góp phần tạo cảm giác dễ chịu.

Một nghiên cứu tại Đại học Rutgers ghi nhận những người bước vào căn phòng có hương hoa sử dụng các từ ngữ tích cực để mô tả sự kiện trong cuộc sống nhiều hơn so với nhóm tiếp xúc với một số mùi hương khác hoặc không có mùi.

Đáng chú ý, nghiên cứu còn đề cập khả năng mùi hương ảnh hưởng đến cảm xúc ngay cả khi con người không nhận biết rõ sự hiện diện của chúng.

Vì vậy, tại văn phòng, chỉ cần một lượng nước hoa vừa đủ thay vì sử dụng quá nhiều.

Các loại nước hoa mang hương hoa cỏ nhẹ nhàng có thể góp phần tạo cảm giác dễ chịu

Muốn tạo cảm giác tươi mới, sạch sẽ: Chọn hương chanh

Hương chanh thường gắn liền với sự tươi mát, sảng khoái và sạch sẽ.

Những loại nước hoa có nốt hương chanh có thể mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đặc biệt phù hợp với thời tiết nóng bức hoặc các hoạt động ban ngày.

Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn tạo ấn tượng về vẻ ngoài chỉn chu, năng động.

Tuy nhiên, nước hoa chỉ góp phần tạo cảm giác thơm mát, không thể thay thế việc vệ sinh cơ thể và chăm sóc cá nhân.

Muốn tìm lại cảm giác bình yên: Kết hợp các hương hoa tự nhiên

Những mùi hương từ hoa lily, hoa lài, hoa hồng Damascus, hoa diên vĩ và hoa mẫu đơn thường được yêu thích nhờ vẻ dịu dàng, thanh thoát.

Theo nghiên cứu của một đơn vị thuộc lĩnh vực dược lâm sàng và chẩn đoán tại Áo được bài viết gốc dẫn lại, hương hoa tươi có thể góp phần cải thiện tâm trạng, tạo cảm giác bình tĩnh và tỉnh táo.

Đặc biệt, tác động tích cực được ghi nhận khi người tham gia tiếp xúc với hương hoa, bất kể có sự hiện diện của hoa thật hay không.

Những mùi hương này phù hợp với người yêu thích sự nhẹ nhàng hoặc muốn tìm kiếm cảm giác thư giãn sau ngày làm việc bận rộn.

Muốn thu hút sự chú ý: Thử hương cam, cà phê hoặc cam thảo

Không chỉ tạo cảm giác dễ chịu, một số mùi hương còn được nghiên cứu về mối liên hệ với khả năng tập trung thị giác.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Appetite, những người tiếp xúc với hương cam, lavender, cà phê hoặc cam thảo có xu hướng quan sát hình ảnh lâu hơn trong một thí nghiệm sử dụng thiết bị theo dõi chuyển động mắt.

Kết quả gợi ý rằng các mùi hương này có thể ảnh hưởng đến sự chú ý trong những điều kiện nhất định.

Về phong cách, hương cam mang đến cảm giác tươi sáng, cà phê tạo nét ấm áp, trong khi cam thảo và lavender đem lại những sắc thái khác biệt.

Mùi hương cam mang đến cảm giác tươi sáng

Muốn người xung quanh thư giãn: Lựa chọn hương vani

Vani là mùi hương quen thuộc, thường gợi liên tưởng đến sự ngọt ngào, ấm cúng và gần gũi.

Một nghiên cứu được công bố trong kỷ yếu Proceedings of ISOT/JASTS ghi nhận những người tham gia có đánh giá tích cực về cảm giác dễ chịu và thư giãn khi tiếp xúc với hương vani.

Vì vậy, nước hoa hoặc nến thơm mang hương vani có thể là lựa chọn phù hợp trong những buổi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè hay các dịp cần bầu không khí ấm áp.