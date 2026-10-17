Phụ nữ thôn Thạch Hải chung tay làm đẹp quê hương

Chiều 16/10, đông đảo chị em phụ nữ thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch các tuyến đường và khu vực công cộng trên địa bàn. Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, giữ gìn môi trường sống, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức chung tay xây dựng quê hương trong mỗi người dân.

Chung tay làm sạch đường phố, xây dựng nếp sống văn minh

Trong không khí sôi nổi, phấn khởi, chị em phụ nữ cùng nhau thực hiện các phần việc thiết thực như quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom và phân loại rác thải, làm sạch những khu vực có nguy cơ mất vệ sinh môi trường. Mỗi người một việc, tất cả cùng chung sức với mong muốn mang lại diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn cho thôn xóm.

Dù là những công việc giản dị, không đòi hỏi nhiều về vật chất, nhưng bằng sự nhiệt tình và tinh thần tự giác, các chị em đã góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong cảnh quan nông thôn. Những con đường sạch sẽ, thông thoáng không chỉ nâng cao chất lượng môi trường sống mà còn thể hiện nếp sống văn minh, ý thức gìn giữ không gian chung của cộng đồng.

Nâng cao ý thức cộng đồng trong thu gom rác thải, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Điểm nổi bật của hoạt động là tinh thần đoàn kết, sự chủ động và trách nhiệm của hội viên phụ nữ. Không chỉ chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Từ những việc làm cụ thể, phụ nữ thôn Thạch Hải đang khẳng định vai trò tích cực trong phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống tại địa phương. Thực tế cho thấy, việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ phụ thuộc vào những đợt ra quân tập trung mà cần bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân, mỗi gia đình.

Việc thường xuyên quét dọn khu vực sinh sống, bỏ rác đúng nơi quy định, thực hiện phân loại rác và hạn chế xả rác bừa bãi là những hành động nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp lâu dài. Đặc biệt, khi mỗi hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, những thông điệp về giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh sẽ tiếp tục được lan tỏa đến các thành viên trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Phụ nữ thôn Thạch Hải tích cực ra quân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Tháng 10 – tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với phụ nữ Việt Nam, là dịp tôn vinh những đóng góp của các thế hệ phụ nữ trong gia đình và xã hội. Hưởng ứng tinh thần ấy, chị em phụ nữ thôn Thạch Hải đã lựa chọn những việc làm gần gũi, thiết thực để thể hiện tình yêu quê hương, trách nhiệm với cộng đồng.

Không cần những hành động lớn lao, chính sự tận tụy, tinh thần sẻ chia và những việc làm bình dị mỗi ngày đã góp phần làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ trong thời kỳ mới. Từ những con đường sạch đẹp đến ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao, mỗi đóng góp đều mang ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của địa phương.

Chủ động phân loại rác thải trong sinh hoạt trước khi đem tiêu hủy

Hoạt động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường của phụ nữ thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn minh, trách nhiệm. Qua đó, hình ảnh người phụ nữ quê hương Hà Tĩnh năng động, nhiệt tình, giàu lòng yêu quê hương tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động cụ thể.

Chung tay làm đẹp quê hương bắt đầu từ những việc làm giản dị. Với sự nhiệt huyết của chị em phụ nữ thôn Thạch Hải, những con đường xanh – sạch – đẹp sẽ tiếp tục được gìn giữ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.