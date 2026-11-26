Hội LHPN xã Thanh Sơn trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Sơn luôn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi và những gia đình cần được sẻ chia. Từ những phần quà nhỏ đến những lời thăm hỏi, động viên kịp thời, mỗi hoạt động đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, hội viên phụ nữ với cộng đồng.

Vừa qua, gia đình chị Ngô Thị Thưởng, hội viên chi hội phụ nữ Nhang Quê (Thạch Khoán cũ) phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn khi con gái chị đi xuất khẩu lao động không may qua đời tại nước ngoài. Hơn hai năm trước, chồng chị Thưởng cũng qua đời do bệnh hiểm nghèo. Thấu hiểu, chia sẻ với hoàn cảnh éo le của gia đình, Hội LHPN xã Thanh Sơn đã phát động quyên góp, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để gia đình chị Thưởng có thêm kinh phí thực hiện các thủ tục đưa thi hài người thân về nước và lo hậu sự. Với tổng số tiền hỗ trợ hơn 97 triệu đồng, cùng sự động viên, sẻ chia về tinh thần của cán bộ, hội viên và cộng đồng đã góp phần giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn, có thêm điểm tựa để vượt qua nỗi đau, từng bước ổn định cuộc sống.

Năm 2026, Hội LHPN xã tiếp tục triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình như Chi hội phụ nữ Công an xã nhận đỡ đầu 1 bé mồ côi cha, mẹ là lao động chính nhưng sức khỏe yếu nuôi 3 con nhỏ và bà nội mắc bệnh Parkinson, với số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đến khi bé tròn 18 tuổi. Hội LHPN xã cũng đề xuất với Hội LHPN tỉnh kết nối yêu thương cho hoàn cảnh cháu Nguyễn Thị Ngọc Trang mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, hiện đang sống cùng ông bà ngoại và 3 anh, chị cùng mẹ khác bố (bố của 3 anh, chị đã mất). Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ông bà ngoại đã già, thuộc hộ nghèo của xã, khả năng lao động hạn chế, không có nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, học tập và chăm sóc các cháu.

Niềm vui đến với gia đình cháu Trang khi tháng 10 vừa qua, Tổ chức tài chính vi mô TNHH 1 thành viên Tình Thương nhận đỡ đầu cháu với số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Sơn Đinh Thị Hồng Phương cho biết: “Bên cạnh hỗ trợ vật chất, Hội chỉ đạo chi hội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên các trẻ em hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với gia đình và các tổ chức liên quan theo dõi việc chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và sự phát triển của trẻ. Các hoạt động hỗ trợ được duy trì vào những dịp ý nghĩa như Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu và đầu năm học mới, qua đó kịp thời động viên, tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động hỗ trợ vật chất, Hội còn chú trọng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống thông qua việc xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tại địa phương. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ chính là một hạt nhân lan tỏa yêu thương từ chính gia đình, thôn dân cư và cộng đồng. Không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ từ một hành động nhỏ, một sự sẻ chia chân thành.

Bằng tình yêu thương, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết, phụ nữ xã Thanh Sơn đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.