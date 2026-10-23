Phụ nữ thành phố Huế phát huy sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng phát triển bền vững

Hội LHPN thành phố Huế biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng.

Với gần 41.000 lượt tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV cùng nhiều công trình, phần việc thiết thực đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế trong các phong trào thi đua hướng về cộng đồng.

Lan tỏa Nghị quyết bằng hình thức sáng tạo

Sáng 22/10, Hội LHPN thành phố Huế tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm và các công trình, phần việc chào mừng những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Hội LHPN thành phố Huế biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần sáng tạo, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Thị Ái Nhi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu tại chương trình

Diễn ra từ ngày 21/9 đến 18/10/2026, cuộc thi thu hút gần 41.000 lượt người tham gia. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Ghi nhận những tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cho 4 tập thể và 16 cá nhân xuất sắc. Hội LHPN phường Phong Dinh đạt giải Nhất; Hội LHPN phường Phong Phú đạt giải Nhì; Hội LHPN phường Phong Điền và Hội LHPN xã Lộc An đạt giải Ba.

Dịp này, Hội LHPN thành phố Huế biểu dương 11 tập thể, 9 cá nhân có thành tích nổi bật trong đợt thi đua cao điểm; đồng thời ghi nhận 14 công trình, phần việc tiêu biểu, thiết thực vì cộng đồng.

Những kết quả được ghi nhận không chỉ phản ánh sự tích cực tham gia của cán bộ, hội viên mà còn cho thấy vai trò của các cấp Hội trong tổ chức phong trào, khuyến khích sáng kiến và phát huy sức mạnh đoàn kết. Mỗi công trình, phần việc thiết thực là một đóng góp cụ thể, góp phần gắn hoạt động Hội với nhu cầu của cộng đồng.

Phát huy trách nhiệm, hướng tới phát triển bền vững

Từ kết quả cuộc thi đến những công trình, phần việc được biểu dương, tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm tiếp tục là động lực để các cấp Hội LHPN thành phố Huế đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thời gian tới, việc duy trì các phong trào thi đua gắn với nhu cầu thực tiễn, khuyến khích sự tham gia của hội viên và lan tỏa những mô hình hiệu quả sẽ góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Qua đó, phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, quan tâm đến an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Phát huy tinh thần trách nhiệm từ những việc làm cụ thể chính là nền tảng để các phong trào phụ nữ tạo ra giá trị lâu dài, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển xanh, hài hòa và bền vững của thành phố Huế./.

Một số hình ảnh tại chương trình