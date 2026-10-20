Phụ nữ Thanh Liệt đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Ngày 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Thanh Liệt tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam; công bố quyết định thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ và tổ chức diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói”, truyền thông chuyên đề “Phụ nữ thời đại số – Chủ động an toàn và có trách nhiệm trên không gian mạng”.

Tại hội nghị, các đại biểu ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, phát triển của Hội LHPN Việt Nam; ghi nhận những đóng góp của phụ nữ Thanh Liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa phương văn minh.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng Hội LHPN phường Thanh Liệt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10. Ảnh: PV

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội chủ động kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động ổn định. Từ 33 chi hội trước sắp xếp, đến nay, Hội có 20 chi hội, gồm 19 chi hội tại các tổ dân phố và 1 Chi hội Phụ nữ Công an phường.

Bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, Hội triển khai phong trào xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”. Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được chú trọng, với tổng nguồn vốn trên 52 tỷ đồng cho 564 hộ vay, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Trong bảo vệ môi trường, Hội thu gom 10.425kg giấy, bìa và phế liệu nhựa, gây quỹ 18,5 triệu đồng phục vụ hoạt động nhân đạo, từ thiện; triển khai 3 mô hình “Ngôi nhà xanh” với số tiền 55 triệu đồng. Hội thành lập 6 chi hội phụ nữ bảo vệ môi trường, 6 chi hội phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn; trao tặng 100 thùng rác có nắp đậy và 60 làn nhựa đi chợ.

Đại úy Nguyễn Đặng Huyền Trang, cán bộ Công an phường Thanh Liệt, hướng dẫn hội viên tại hội nghị. Ảnh: PV

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các mô hình chi hội phụ nữ số, gia đình số, tổ phụ nữ hợp tác xã kinh doanh số và câu lạc bộ dân vũ số thu hút 368 thành viên tham gia tại 12 mô hình. Công tác an sinh xã hội được duy trì; chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ 11 trẻ em mồ côi với mức 500.000 đồng/trẻ/tháng; trao 2 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho phụ nữ khó khăn, hỗ trợ 22 phụ nữ ổn định cuộc sống.

Tại diễn đàn “Lắng nghe phụ nữ nói”, hội nghị ghi nhận 5 ý kiến về chế độ hỗ trợ, phụ cấp đối với Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ. Các ý kiến đề nghị quan tâm hơn đến chính sách, tạo động lực để cán bộ Hội cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với phong trào phụ nữ.

Trong chương trình truyền thông, Đại úy Nguyễn Đặng Huyền Trang, cán bộ Công an phường Thanh Liệt, hướng dẫn hội viên sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt Tạ Thu Sa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Thu Sa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của Hội; đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp và Kết luận số 114 ngày 26-8-2026 của Thành ủy; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tập huấn kỹ năng số, nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Nhân dịp này, Hội công bố quyết định thành lập 4 câu lạc bộ văn nghệ với 119 thành viên và 4 câu lạc bộ dân vũ với 128 thành viên; tặng quà 12 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt của phường và tri ân 7 tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đã đồng hành cùng hoạt động Hội.

Phát huy truyền thống 96 năm của Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Thanh Liệt tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, địa phương văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.