Phụ nữ Thanh Hóa 'thổi hồn' vào du lịch sinh thái cộng đồng

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, dự lễ ra mắt Câu lạc bộ "Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái Kim Sơn", xã Biện Thượng

Khơi dậy tiềm năng bản địa từ nhận thức và văn hóa ứng xử văn minh

Dải đất xứ Thanh từ lâu đã được ví như một "Việt Nam thu nhỏ", nơi hội tụ đa dạng địa hình từ núi cao trập trùng, thung lũng xanh mướt đến các di tích lịch sử ghi dấu nghìn năm văn hiến. Tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm cộng đồng tại đây vô cùng trù phú.

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn như viên ngọc thô chưa được mài giũa đúng tầm. Bà con tại các vùng thôn quê, bản làng giàu truyền thống dù rất mến khách nhưng vẫn bộc lộ khoảng trống lớn về phương thức làm du lịch bài bản. Nhiều hộ làm homestay, dịch vụ sinh thái còn thiếu kỹ năng đón tiếp, quy trình phục vụ mang tính tự phát, việc phân loại rác thải và giữ gìn cảnh quan tự nhiên chưa thành nền nếp. Đáng chú ý, câu chuyện văn hóa bản địa - vốn là thứ "linh hồn" cuốn hút lữ khách - đôi khi lại bị lãng quên hoặc thể hiện một cách rời rạc, khô khan.

Làm thế nào để vừa khơi dậy tiềm năng kinh tế bản địa, tạo sinh kế bền vững cho người dân, vừa gìn giữ được vẹn nguyên sự thuần khiết của thiên nhiên và những giá trị truyền thống cốt lõi? Câu trả lời bắt nguồn ngay từ yếu tố con người. Trong đó, phụ nữ - những người gắn bó mật thiết nhất với nếp sống thôn bản và giữ lửa trong mỗi gia đình - đóng vai trò hạt nhân đặc biệt quan trọng.

Câu lạc bộ “Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng bản Năng Cát” xã Linh Sơn ra mắt

Nhận diện sâu sắc thực tế ấy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai chuỗi sự kiện Truyền thông về ứng xử văn minh du lịch, trau dồi kỹ năng giao tiếp và ra mắt các mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng". Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 7-8/10/2026 tại các địa phương giàu bản sắc văn hóa như Phú Lệ, Linh Sơn và Biện Thượng đã đánh dấu một bước chuyển biến mang tính bước ngoặt, mở ra tư duy làm du lịch mới mẻ, hiện đại cho người dân địa phương.

Các buổi truyền thông và tập huấn đã trở thành diễn đàn sinh hoạt văn hóa sôi nổi, lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và các hộ kinh doanh dịch vụ tham gia. Thông điệp xuyên suốt được truyền tải chính là: văn minh du lịch không phải điều gì xa vời, trừu tượng, mà bắt đầu từ nụ cười niềm nở, ánh mắt chân thành, lời chào đón thân thiện, sự minh bạch trong giá cả và ý thức giữ sạch từng mét đường ngõ xóm. Mỗi người phụ nữ, dù là bà chủ homestay, cô gái phục vụ ẩm thực hay người mẹ dệt thổ cẩm bên khung cửi, đều được bồi đắp để trở thành một "đại sứ du lịch" quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè bốn phương.

Tại các diễn đàn, các chuyên gia và báo cáo viên đã đi sâu phân tích những tình huống giao tiếp đời thực rất cụ thể. Đó là cách lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của từng đối tượng du khách; cách ứng xử khéo léo, bình tĩnh khi khách có điều phàn nàn, góp ý; kỹ năng giới thiệu mạch lạc, giàu cảm xúc về đặc sản địa phương từ bát canh lá đắng, đĩa ốc đá, vịt Cổ Lũng đến bát nước chè xanh thơm nồng.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức truyền thông, tập huấn kỹ năng về ứng xử văn minh du lịch cho hội viên, phụ nữ

Bên cạnh đó, nội dung ứng xử văn minh với môi trường tự nhiên được đặt lên hàng đầu. Các chị em được hướng dẫn thực hành hạn chế tối đa rác thải nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn nguồn nước khe suối và giữ nguyên cảnh quan sinh thái tự nhiên. Sự chuyển biến thể hiện rõ ngay trong ánh mắt của những người phụ nữ vốn quen việc đồng áng; họ nhận ra rằng sự niềm nở, lòng trung thực và môi trường sinh thái trong lành chính là tài sản quý giá nhất để tạo dựng thương hiệu và níu chân du khách quay trở lại.

Liên kết mạng lưới câu lạc bộ, nâng tầm sinh kế và định vị du lịch xanh

Nếu công tác truyền thông tạo ra nhận thức rộng khắp thì việc công bố quyết định thành lập và ra mắt mô hình Câu lạc bộ "Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng" tại các xã Linh Sơn, Biện Thượng và Phú Lệ chính là bước đi tạo dựng bộ khung tổ chức vững chắc. Mỗi câu lạc bộ đi vào hoạt động theo quy chế chặt chẽ, sinh hoạt định kỳ và tập hợp những hội viên trực tiếp hoặc có nguyện vọng tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch sinh thái.

Chia sẻ về mục tiêu thành lập Câu lạc bộ "Phụ nữ phát triển du lịch sinh thái cộng đồng", bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá, cho biết, khi đứng trong một tập thể có tổ chức, các chị em không còn phải đơn độc tự mày mò hay cạnh tranh thiếu lành mạnh. Họ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm đón tiếp khách, tương trợ nguồn thực phẩm sạch, hỗ trợ luân chuyển du khách giữa các cơ sở nhằm tránh tình trạng quá tải cục bộ. Không dừng lại ở việc phục vụ ăn nghỉ đơn thuần, các câu lạc bộ còn là nơi hội tụ để các mẹ, các chị cùng nhau bảo tồn các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống và phục dựng các làng nghề dệt, đan lát truyền thống.

Bà Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

"Mô hình này không chỉ trao cho phụ nữ quyền tự chủ, độc lập về kinh tế mà còn xây dựng một tinh thần đoàn kết cộng đồng sâu sắc. Sự ra đời của các câu lạc bộ chính là minh chứng sống động khẳng định phụ nữ nông thôn, miền núi hoàn toàn có thể trở thành chủ thể năng động, sáng tạo trong nền kinh tế dịch vụ hiện đại" - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá Lương Thị Hạnh nhấn mạnh.

Sự cộng hưởng giữa nhận thức văn minh và mô hình tổ chức nòng cốt được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống kinh tế - xã hội địa phương. Hiệu quả của chuỗi sự kiện sẽ được đo đếm bằng những thay đổi rất đỗi cụ thể, sinh động ngay trong cuộc sống thường nhật. Các homestay và điểm tham quan phải đảm bảo ngăn nắp, thoáng đãng, khu vực ẩm thực bảo đảm nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Quan trọng hơn cả, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa hy vọng du khách khi đặt chân đến Phú Lệ, Linh Sơn hay Biện Thượng đều cảm nhận rõ sự ấm áp, mộc mạc mà vô cùng chu đáo, chuyên nghiệp trong từng cử chỉ đón tiếp của người dân bản địa; qua đó kéo theo sự phát triển của hàng loạt sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá Bùi Thị Mai Hoan dự lễ ra mắt Câu lạc bộ "Giữ gìn phát huy giá trị văn hoá bản địa gắn với du lịch cộng đồng Bản Hang", xã Phú Lệ

Nhờ vậy, thu nhập của phụ nữ nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được cải thiện, tỷ lệ phụ nữ làm chủ kinh tế gia đình ngày càng tăng, góp phần đắc lực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Thanh Hóa. Niềm tự hào về cội nguồn văn hóa quê hương cũng từ đó được đánh thức mạnh mẽ, khi chính vốn di sản cha ông để lại trở thành nguồn lực quý giá mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bằng việc đặt người phụ nữ vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị du lịch cộng đồng, những hạt mầm ý thức gieo xuống từ Biện Thượng, Linh Sơn hay Phú Lệ đang nảy nở thành những mô hình kinh tế xanh đầy triển vọng, góp phần đưa du lịch Thanh Hóa vươn tầm, định hình một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và đượm tình người.