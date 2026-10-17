Phụ nữ Thạnh Bình duyên dáng biểu diễn áo dài tại làng cổ Lộc Yên

Hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thạnh Bình rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống tham dự chương trình hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2026 tại làng cổ Lộc Yên. Ảnh: THÚY HIỀN

Chương trình hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), góp phần tôn vinh vẻ đẹp áo dài truyền thống, khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc và lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thạnh Bình duyên dáng, tự tin, giàu tình yêu quê hương.

Tại chương trình, cán bộ và hội viên phụ nữ đến từ 15 thôn tham gia các hoạt động đồng diễn, trình diễn áo dài, đi bộ và đạp xe qua những ngõ đá, nhà cổ, hàng rào xanh cùng các điểm cảnh quan đặc trưng của làng cổ Lộc Yên.

Phụ nữ Thạnh Bình khéo léo kết hợp áo dài truyền thống với nón lá và phụ kiện mo cau độc đáo. Ảnh: THÚY HIỀN

Bà Nguyễn Thị Diệu Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Bình cho biết, thông qua chương trình hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2026, đơn vị mong muốn tiếp tục lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ.

Việc tổ chức hoạt động tại làng cổ Lộc Yên cũng là dịp để quảng bá cảnh quan, kiến trúc và những giá trị văn hóa đặc trưng của quê hương Thạnh Bình.

Hội viên phụ nữ Thạnh Bình thướt tha trong tà áo dài qua những con đường rợp bóng cây xanh của làng cổ Lộc Yên. Ảnh: THÚY HIỀN

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Bình tổ chức diễn đàn “Tháng lắng nghe phụ nữ nói”, tạo không gian để cán bộ hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của hội viên phụ nữ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết hợp giới thiệu ứng dụng “S-App Đà Nẵng”, góp phần nâng cao nhận thức và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công cụ phòng ngừa, ứng phó với các tình huống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Lan tỏa tình yêu áo dài và niềm tự hào về trang phục truyền thống. Ảnh: THÚY HIỀN

[VIDEO] - Phụ nữ Thạnh Bình duyên dáng trong tà áo dài giữa không gian thơ mộng của làng cổ Lộc Yên: