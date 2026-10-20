Phụ nữ Thái Nguyên tự tin hội nhập, khẳng định vị thế

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên trao trang thiết bị tuyên truyền cho mô hình “Dịch vụ chăm sóc cộng đồng - 3 An” xã Hợp Thành.

Lan tỏa các phong trào thi đua từ cơ sở

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” tại Thái Nguyên đã trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với đời sống của từng hội viên. Qua đó, phụ nữ toàn tỉnh có điều kiện rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ tri thức, phát huy năng lực và khơi dậy khát vọng vươn lên.

Bà Hà Thị Đào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, khẳng định: Xây dựng người phụ nữ thời đại mới không chỉ là mục tiêu thi đua mà là đòi hỏi tự thân của phát triển. Phụ nữ Thái Nguyên hôm nay vừa làm tròn thiên chức trong gia đình, vừa trở thành lực lượng nòng cốt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cụ thể hóa mục tiêu đó, các cấp Hội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Các lớp “bình dân học vụ số” được mở rộng đến những xóm, bản vùng cao, giúp hàng nghìn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, làm quen và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, truy cập dịch vụ công trực tuyến. 100% cơ sở Hội tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận các nền tảng số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số; mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết yếu”.

Chia sẻ về những đổi thay từ cơ sở, chị Phạm Thị Nhị, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Tiến, cho biết: Địa phương còn nhiều khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn nên việc đưa công nghệ số và tri thức mới đến với hội viên ban đầu gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, thông qua các lớp “bình dân học vụ số” và sự đồng hành kiên trì của cán bộ Hội, chị em đã dần vượt qua tâm lý e ngại, tự tin tiếp cận công nghệ.

“Nhìn những bà, những chị người Mông, người Dao trước đây vốn chỉ quen với nương rẫy, nay đã tự tin thao tác trên điện thoại thông minh, biết tra cứu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, biết tạo mã QR để minh bạch nông sản và truy cập dịch vụ công trực tuyến, chúng tôi càng thêm vững tin. Chuyển đổi số không chỉ giúp chị em xóa bớt khoảng cách về địa lý và tri thức, mà còn thắp lên khát vọng tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo bền vững ngay trên chính quê hương mình”, chị Nhị chia sẻ.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh đồng hành cùng hội viên phụ nữ địa phương trồng tuyến đường hoa, góp phần cải thiện cảnh quan, giữ gìn môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Cùng với nâng cao tri thức, các cấp Hội chú trọng đồng hành với phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới 26 hợp tác xã (HTX), 268 tổ hợp tác và 45 tổ liên kết sản xuất do phụ nữ làm chủ, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động nữ. Riêng năm 2026, phụ nữ Thái Nguyên đóng góp 142 sáng kiến cấp tỉnh, phần lớn do nữ làm chủ nhiệm, có tính ứng dụng cao trong nông nghiệp, giáo dục, y tế và bảo tồn văn hóa địa phương.

Việc rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” được lồng ghép qua các mô hình như: “Gia đình hạnh phúc”, “Trao yêu thương - nhân hạnh phúc”, “Nhóm hộ văn minh”... Các mô hình góp phần nâng cao ý thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng.

Đặc biệt, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã góp phần nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em tại các địa bàn khó khăn.

Cùng với đó, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã hỗ trợ 403 trẻ mồ côi; các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nguồn lực sửa chữa, xây mới 155 “Mái ấm tình thương”, với tổng kinh phí huy động hơn 6 tỷ đồng. Những hoạt động này thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Hội trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em.

Năng động trên thương trường

Thái Nguyên là vùng danh trà nổi tiếng, nơi nhiều nữ chủ HTX đang phát huy sự khéo léo, tư duy nhạy bén để đổi mới phương thức sản xuất. Bứt phá khỏi cách canh tác truyền thống nhỏ lẻ, các chị chủ động ứng dụng công nghệ cao, chuẩn hóa quy trình sản xuất hữu cơ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Việc minh bạch nguồn gốc bằng mã QR Code, đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử và livestream bán hàng góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị thương hiệu trà Thái Nguyên.

Chị Trần Thị Tuyết, Giám đốc HTX Chè Tuyết Hương, quảng bá vẻ đẹp vùng chè quê hương kết hợp livestream giới thiệu, tiêu thụ nông sản Thái Nguyên trên các nền tảng số.

Bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc HTX Chè Tuyết Hương, xã Đồng Hỷ, chia sẻ: Chuyển đổi số và sản xuất hữu cơ là con đường duy nhất để nâng cao giá trị cây chè. Sự chủ động sáng tạo của phụ nữ không chỉ giúp khẳng định vị thế trong nông nghiệp hiện đại mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương.

Cùng với kinh tế tập thể, lực lượng nữ doanh nhân Thái Nguyên đang khẳng định vị thế trên thương trường. Tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thái Hưng. Bà là hình mẫu cho tinh thần dấn thân, bản lĩnh và tư duy đổi mới. Dự án chế biến chè công nghệ cao và vùng nguyên liệu hữu cơ tại xã Quân Chu do bà khởi xướng đang mở ra hướng phát triển mới cho chuỗi giá trị cây chè Thái Nguyên. Những đóng góp của bà được ghi nhận qua Giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026 và danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Vinh chia sẻ: Trước xu thế hội nhập sâu rộng và chuyển đổi xanh trên toàn cầu, người nữ doanh nhân không chỉ hướng đến mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn mang sứ mệnh kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và quê hương. Việc chúng tôi quyết tâm đầu tư Dự án chế biến chè công nghệ cao cùng vùng nguyên liệu hữu cơ tại xã Quân Chu xuất phát từ khát vọng đưa cây chè Thái Nguyên bước sang một chương mới - một chương của công nghệ, của chuẩn mực hữu cơ quốc tế và tính sinh thái bền vững.

Những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ cho thấy sự chủ động trong đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm thị trường. Qua đó, phụ nữ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát huy giá trị nông sản địa phương và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Trí tuệ, bản lĩnh trong hệ thống chính trị

Cùng với những dấu ấn trong phát triển kinh tế, phụ nữ Thái Nguyên tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 21,74%; đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 35,59%; đặc biệt, 40% đại biểu Quốc hội của tỉnh là nữ.

Ở các vị trí chủ chốt, từ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh đều có cán bộ nữ đảm nhiệm. Tỷ lệ cán bộ nữ cũng chiếm 23,85% tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong khuôn khổ Dự án 8, các nghệ nhân và hội viên phụ nữ tích cực trao truyền di sản hát Then, đàn Tính cho thế hệ trẻ.

Trên các cương vị công tác, nữ lãnh đạo thể hiện tư duy chiến lược, tinh thần trách nhiệm và sự quyết liệt. Cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND và UBND tỉnh, các nữ lãnh đạo chủ động đóng góp, đề xuất giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng các quyết sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Theo thống kê, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ từ cấp tỉnh đến cấp xã hiện có 30.652 người, chiếm 78,5% tổng số cán bộ toàn tỉnh. Trong đó, hơn 2.700 người có trình độ trên đại học, gần 25.000 người có trình độ đại học; nữ giới chiếm 47% tổng số đảng viên toàn tỉnh. Đây là lực lượng đông đảo, tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Ra mắt Tổ công nghệ số cộng đồng tại Chi hội Phụ nữ xóm Thịnh Khánh, xã Dân Tiến.

Trong 5 năm qua, Hội LHPN các cấp đã chủ trì giám sát hơn 450 chính sách, tổ chức trên 2.000 hội nghị lấy ý kiến hội viên, 178 cuộc đối thoại chính sách và tham gia góp ý hơn 1.260 dự thảo văn bản pháp luật. Qua đó, tổ chức Hội kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên, tham mưu, đề xuất giải pháp thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Việc duy trì 232 mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” cũng góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và văn minh.

Với bản lĩnh vững vàng, trí tuệ nhạy bén và tinh thần đoàn kết, phụ nữ Thái Nguyên đang tiếp tục khẳng định vị thế trong thời đại mới. Từ các phong trào thi đua ở cơ sở, những mô hình phát triển kinh tế đến sự tham gia trong hệ thống chính trị, những đóng góp cụ thể của phụ nữ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, xanh và bền vững.