Mỗi người lựa chọn một cách riêng, nhưng cùng chung tình yêu với cội nguồn, để bản sắc dân tộc không chỉ lưu giữ trong ký ức còn hiện diện sống động giữa đời sống hôm nay.

Để lời khắp mãi ngân vang

Với người Thái Mường Lò, điệu khắp là nơi người Thái gửi gắm tâm tư, tình cảm và những cảm nhận về cuộc sống. Qua mỗi làn điệu, người nghe có thể bắt gặp tình yêu quê hương, vẻ đẹp thiên nhiên, phong tục và quan niệm sống được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Hiểu được giá trị ấy, Nghệ nhân Ưu tú Điêu Thị Xiêng ở phường Nghĩa Lộ không chỉ gìn giữ điệu xòe truyền thống còn dành nhiều tâm huyết bảo tồn nghệ thuật khắp Thái.

Bà Xiêng sinh ra trong một bản Thái cổ, nơi tiếng khèn, tiếng pí và những đêm xòe, câu hát đã trở thành âm thanh thân thuộc của cuộc sống thường ngày. Vốn văn hóa ấy được bà tiếp nhận từ gia đình và cộng đồng ngay từ thuở nhỏ, trở thành niềm say mê theo năm tháng.

Năng khiếu cùng quá trình gắn bó lâu dài với nghệ thuật truyền thống giúp bà Xiêng ghi dấu ấn tại nhiều hội diễn nghệ thuật dân tộc thiểu số toàn quốc và các chương trình văn nghệ ở địa phương.

Nhưng với bà, giá trị của lời khắp không nằm ở những lần đứng trên sân khấu. Điều khiến bà tâm huyết hơn cả là làm sao để những làn điệu ấy tiếp tục được cất lên trong đời sống. Bởi khi những người am hiểu văn hóa dân tộc ngày càng lớn tuổi, nếu không có lớp người kế cận, nhiều câu hát, cách hát có thể dần vắng bóng trong cộng đồng.

Nghệ nhân Ưu tú Điêu Thị Xiêng 5 tuổi đã biết khắp, 8 tuổi đã đi biểu diễn và đến 15 tuổi thì đã nổi tiếng ở vùng Mường Lò về hát khắp Thái. Năm 2019, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Nghệ nhân Ưu tú Điêu Thị Xiêng truyền dạy hát khắp Thái cho thế hệ trẻ.

Vì thế, nhiều năm qua, bà Xiêng dành thời gian tập hợp thiếu nhi để hướng dẫn hát khắp, xòe và những điệu dân vũ Thái. Với bà, không chỉ truyền lại lời ca còn giúp các em hiểu được nội dung, ý nghĩa của từng làn điệu. Bà kiên nhẫn chỉ dẫn từng câu hát, phân tích nét đẹp trong ngôn ngữ và văn hóa dân tộc để các em thêm yêu, thêm tự hào về nguồn cội. Bà Điêu Thị Xiêng chia sẻ: Tôi rất vui khi lời khắp và điệu xòe đang có thêm cơ hội hiện diện trong tâm hồn lớp trẻ.

Gìn giữ những điệu xòe

Trong đời sống văn hóa của người Thái Mường Lò, xòe vừa là hình thức sinh hoạt văn nghệ vừa là biểu tượng của tinh thần cộng đồng, của sự gắn bó và sẻ chia. Để giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, cần có những người hiểu, yêu và dành cả tâm huyết để lưu truyền vốn cổ. Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng phường Nghĩa Lộ, là một trong những người như thế.

Điều bà Văn trăn trở không đơn thuần là làm sao để những điệu múa truyền thống được biểu diễn thường xuyên, mà còn là làm thế nào để những lớp lang, ý nghĩa nguyên bản của xòe Thái không bị lãng quên.

Bởi thế, bà dành thời gian tổ chức nhiều buổi truyền dạy xòe miễn phí cho học sinh và người yêu văn hóa dân tộc. Hiện nay, những lớp học dành cho học sinh và cả người lớn vẫn được bà duy trì. Đặc biệt, bà cùng các thành viên trong đội văn nghệ của Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng phường Nghĩa Lộ thường xuyên cùng nhau duy trì tập luyện đều đặn vào mỗi tuần và tham gia các hoạt động biểu diễn xòe ở địa phương.

Bà Hoàng Thị Văn (giữa) truyền dạy xòe cho những người yêu thích xòe.

Đồng thời, bà cũng tham gia dạy xòe tại nhiều trường học trên địa bàn và không bao giờ vắng mặt trong các sự kiện, hoạt động văn hóa lớn, nhỏ của địa phương có liên quan tới điệu xòe cũng như tham gia một số hoạt động để lan tỏa vẻ đẹp của điệu xòe.

Nghệ nhân dân gian Hoàng Thị Văn hiện duy trì lớp dạy xòe cho học sinh vào chiều thứ Sáu và ngày thứ Bảy. Bà cũng cùng đội văn nghệ Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Thái gắn với phát triển du lịch cộng đồng phường Nghĩa Lộ duy trì luyện tập xòe vào tối thứ Sáu và ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Năm 2022, đóng góp của bà Hoàng Thị Văn được ghi nhận bằng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, nhưng với bà phần thưởng có ý nghĩa hơn cả vẫn là khi những điệu xòe cổ gìn giữ và trở thành một phần trong đời sống cộng đồng.

Kể chuyện văn hóa từ gian bếp

Cô gái trẻ Hà Thị Hằng, người Thái ở tổ dân phố Pá Khết, phường Trung Tâm, lại chọn ẩm thực làm cầu nối đưa văn hóa Thái Mường Lò đến gần hơn với cộng đồng. Hằng lựa chọn không gian quen thuộc trong mỗi gia đình - căn bếp - để kể câu chuyện về phong tục, nếp sống và bản sắc của dân tộc mình.

Hằng cho biết, trong quá trình trải nghiệm cuộc sống, Hằng nhận thấy ẩm thực người Thái có sự phong phú, độc đáo, với nhiều nguyên liệu và cách chế biến khá lạ đối với người ở những vùng miền khác. Mỗi món ăn không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn gắn với điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Chính sự đặc sắc ấy thôi thúc Hằng mong muốn giới thiệu rộng rãi hơn về ẩm thực quê hương.

Chị Hà Thị Hằng (bên phải) giới thiệu ẩm thực văn hóa Thái trên mạng xã hội.

Từ suy nghĩ đó, Hằng xây dựng kênh TikTok mang tên “Hằng Mường Lò”, đăng tải những video giới thiệu các món ăn truyền thống của người Thái. Không cần bối cảnh cầu kỳ, những thước phim được thực hiện trong không gian bếp mộc mạc, gần gũi. Nhân vật xuất hiện nhiều nhất là mẹ chồng và bà nội chồng của Hằng - những phụ nữ có đôi bàn tay khéo léo, giàu kinh nghiệm chế biến món ăn dân tộc.

Qua từng video, người xem được làm quen với nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng đất Mường Lò như pa pỉnh tộp, xôi ngũ sắc, gỏi tép nhảy, pịa trâu, lạp xưởng, cơm lam, rêu đá, măng sặt… Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sơ chế đến cách nêm nếm, chế biến, mỗi công đoạn đều được giới thiệu một cách tự nhiên. Sự khéo léo của những người phụ nữ trong căn bếp, cùng những nguyên liệu gần gũi với núi rừng, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các video.

Điều Hằng hướng đến không dừng lại ở việc giới thiệu một món ăn ngon. Cô muốn người xem hiểu thêm về câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi hương vị. Bởi trong đời sống người Thái, ẩm thực luôn có mối liên hệ với phong tục, tập quán, những dịp lễ hội và sinh hoạt gia đình. Có những món ăn gắn với mùa vụ, có món thường xuất hiện trong những dịp sum họp, cũng có món thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ trong việc tận dụng sản vật tự nhiên.

Hằng chia sẻ: Mỗi món ăn đều gắn với lễ hội, với câu chuyện về gia đình, về tình cảm của người Thái Mường Lò. Tôi muốn mọi người hiểu rằng, ẩm thực không chỉ là để ăn, mà còn là cách để kể câu chuyện văn hóa. Mỗi món ăn không chỉ là món ngon mà còn là một lát cắt văn hóa của người Thái Mường Lò.

Với Hà Thị Hằng, ẩm thực còn là cách để kể câu chuyện văn hóa.

Đến nay, tài khoản facebook “Hằng Mường Lò” có 13 nghìn người theo dõi, tài khoản TikTok “Hằng Mường Lò” trên 63,5 nghìn người theo dõi, đã lan tỏa nhiều nét văn hóa ẩm thực của người Thái Mường Lò.

Những phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng là động lực để Hằng tiếp tục thực hiện các video. Qua lời bình luận, sự tò mò và thích thú của người xem, cô cảm nhận được rằng những món ăn vốn quen thuộc trong bữa cơm gia đình người Thái có thể trở thành điều mới mẻ, hấp dẫn với nhiều người ở nơi khác.

Ba người phụ nữ, ba cách làm khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc. Họ không chỉ gìn giữ những gì đã được trao truyền, mà còn chủ động tìm cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Chính tình yêu, sự tận tâm và trách nhiệm của họ đang góp phần nối dài mạch nguồn truyền thống, để những giá trị làm nên bản sắc dân tộc tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa.