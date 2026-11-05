Phụ nữ Thái Hòa thi đua làm theo lời Bác

Chị Đỗ Thị Thanh (thôn Thắng Lợi, xã Thái Hòa) đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện lời dạy của Bác về thi đua ái quốc, Hội LHPN xã Thái Hòa xác định hỗ trợ hội viên vươn lên làm giàu chính đáng là nhiệm vụ trọng tâm. Dựa trên lợi thế địa phương, nhiều mô hình đã được triển khai, tiêu biểu là “Tổ phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi” tại thôn Thắng Lợi. Khởi đầu với 16 thành viên, đến nay tổ thu hút 20 hội viên tham gia. Đây là nơi gắn kết những phụ nữ chung khát vọng vươn lên, sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm về vốn, kỹ thuật chăn nuôi và định hướng tiêu thụ sản phẩm.

Là tấm gương điển hình, chị Đỗ Thị Thanh, thôn Thắng Lợi sở hữu mô hình chăn nuôi với quy mô hơn 5.000 con gà thương phẩm, 10 lợn nái và gần 100 lợn bột. Chị Thanh phấn khởi cho biết: “Tham gia Tổ Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế giỏi, tôi thấy rất thiết thực. Tổ đa phần là chị em trẻ tuổi. Trong quá trình sản xuất, thường xuyên góp ý, hỗ trợ kỹ thuật cho nhau. Đặc biệt, khi có thành viên gặp khó khăn, chị em đều nhiệt tình tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm mà không giấu nghề. Nhờ đó, kinh tế gia đình của các thành viên phát triển vững chắc”.

Hội LHPN xã còn làm tốt vai trò là “bà đỡ”, giúp chị em tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện Hội quản lý hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 24,5 tỷ đồng, giúp hàng trăm hộ vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ nhạy bén làm kinh tế, phụ nữ xã Thái Hòa còn đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số gắn với công tác Hội. Nắm bắt xu thế, Hội đồng hành cùng chị em sử dụng hiệu quả mạng xã hội (Zalo, Facebook) để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện 28/28 chi hội duy trì hiệu quả nhóm Zalo công tác; 95% hội viên thành thạo mạng xã hội, được hướng dẫn thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và định danh VNeID. Đặc biệt, Hội LHPN xã tiên phong ra mắt điểm mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại thôn Hữu Phúc. Chị Nguyễn Lan Anh - Tổ phó Chi hội Phụ nữ số thôn Hữu Phúc cho biết: “Việc xây dựng Chi hội Phụ nữ số giúp phương thức hoạt động Hội linh hoạt và hiệu quả hơn. Thông qua mạng xã hội và nhóm Zalo, chị em cập nhật nhanh chóng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mỗi cán bộ, hội viên đều nỗ lực trở thành hạt nhân trong công tác chuyển đổi số, hướng tới hình ảnh phụ nữ thời đại mới năng động, tự tin, sáng tạo, thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của đất nước”. Cùng với tinh thần vượt khó vươn lên, truyền thống “tương thân tương ái” tiếp tục được phụ nữ xã Thái Hòa gìn giữ và lan tỏa bằng những việc làm thiết thực. Tiêu biểu như hình ảnh chị em Chi hội Phụ nữ thôn Đồng Ngõa gác lại việc nhà, cùng nhau ra đồng gặt lúa giúp gia đình hội viên Hà Thị Nga khi chị phải nhập viện phẫu thuật đúng thời điểm vụ mùa bận rộn. Nghĩa cử giản dị ấy giúp gia đình chị Nga vơi bớt khó khăn và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên.

Không chỉ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, Hội LHPN xã còn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” gắn với bảo vệ môi trường, tạo nên những tuyến đường hoa “sáng - xanh - sạch - đẹp” trên toàn xã. Đồng chí Ngô Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội LHPN xã Thái Hòa khẳng định: “Để việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, Hội LHPN xã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua, việc làm thiết thực. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình làm kinh tế hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao vai trò của phụ nữ trong các hoạt động an sinh xã hội. Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chung tay xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thái Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Bằng những việc làm thiết thực, nhân văn, nghĩa tình, phụ nữ xã Thái Hòa đang lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt khó vươn lên. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số và xây dựng đời sống xã hội không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ mà còn là những bông hoa tươi thắm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm kính yêu đối với Bác.