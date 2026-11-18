Hội viên, phụ nữ phường thành phố Bắc Ninh chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Năm 2026, lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hình thành Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24/11. Sự kết nối ấy đặt ra yêu cầu phát huy các giá trị văn hóa trong những hành động thiết thực vì cộng đồng. Với phụ nữ, đây cũng là dịp khẳng định vai trò qua việc gìn giữ truyền thống, tham gia sáng tạo nghệ thuật, tập hợp hội viên và chăm lo đời sống ngay tại cơ sở.

Giữ bản sắc trong từng nếp nhà, khu dân cư

Xã An Bình, tỉnh Phú Thọ có gần 70% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó trên 60% dân số là người Mường. Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận thế hệ trẻ ít giao tiếp bằng tiếng Mường. Trang phục truyền thống cũng ít xuất hiện hơn trong đời sống thường nhật. Xác định giữ gìn bản sắc bắt đầu từ việc để tiếng nói, trang phục và những nét đẹp văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống, mỗi gia đình đã lựa chọn một phần việc có ý nghĩa lâu dài.

Hội LHPN xã vừa ra mắt mô hình "Phụ nữ Mường An Bình - giữ gìn và truyền dạy tiếng nói, trang phục dân tộc Mường", kết nối phụ nữ Mường cùng gìn giữ, truyền dạy tiếng nói và trang phục dân tộc. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Mô hình "Phụ nữ Mường An Bình - giữ gìn và truyền dạy tiếng nói, trang phục dân tộc Mường" đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ

Bà Đinh Thị Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội LHPN xã An Bình cho biết: Mô hình được thành lập tại Chi hội Phụ nữ thôn Ninh Nội với 30 thành viên nòng cốt, là nơi tập hợp, kết nối hội viên, phụ nữ cùng bảo tồn bản sắc; truyền dạy tiếng nói, cách mặc và gìn giữ trang phục truyền thống.

Gắn với lễ ra mắt mắt mô hình "Phụ nữ Mường An Bình - giữ gìn và truyền dạy tiếng nói, trang phục dân tộc Mường" là chương trình giao lưu văn nghệ của các thôn Ninh Nội, Thắng Lợi, Chợ Đập, Đồng Bông, Tiên Lữ. Những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Mường thu hút hơn 200 khán giả theo dõi, cổ vũ. Hoạt động giao lưu góp phần tạo sự quan tâm, hưởng ứng đối với mô hình vừa được thành lập.

Đây là hoạt động thiết thực của hội viên, phụ nữ dân tộc Mường góp phần bảo tồn bản sắc; truyền dạy tiếng nói, cách mặc và gìn giữ trang phục truyền thống.

Còn tại Bắc Ninh, hòa chung không khí phấn khởi chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Hội LHPN một số xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã tổ chức và tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nổi bật trong các hoạt động, tại phường Đa Mai, trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 19/19 chi hội đã tích cực tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2026 do UBND phường tổ chức với 19 tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về thể loại và nội dung. Các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Hội viên, phụ nữ phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh, chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Tại xã Nhã Nam, Hội LHPN xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, UBND xã, Công an thành phố Bắc Ninh và Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Giai điệu tự hào" tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Chương trình được dàn dựng công phu với 22 tiết mục, thu hút hơn 300 diễn viên, ca sĩ không chuyên và nghệ sĩ chuyên nghiệp tham gia, cùng hàng nghìn khán giả đến thưởng thức, cổ vũ. Những lời ca, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân cùng các làn điệu dân ca Quan họ đằm thắm đã tạo nên không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc, góp phần giáo dục truyền thống và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân.

Ở xã Bắc Lũng, cán bộ, hội viên phụ nữ cũng tích cực tham gia các tiết mục văn nghệ được chuẩn bị chu đáo. Việc vận động, tập hợp chị em cùng tham gia giúp tổ chức Hội kết nối hội viên thông qua những hoạt động gần gũi với nhu cầu văn hóa tinh thần.

Gắn kết tình đoàn kết bằng những mô hình sinh kế

Bên cạnh các chương trình văn nghệ, không gian văn hóa cộng đồng còn được vun đắp bằng những ứng xử có trách nhiệm với nơi mình sinh sống qua các hoạt động như: Góp sức chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, làm sạch không gian chung, gắn niềm vui đón ngày hội với xây dựng nếp sống văn minh.

Cụ thể, tại phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh, Hội LHPN phường chỉ đạo các chi hội đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Cán bộ, hội viên quét dọn đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa; khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải và chăm sóc các tuyến đường hoa phụ nữ tự quản, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Sự gắn kết cộng đồng còn được các cấp Hội nuôi dưỡng bằng việc quan tâm đến những gia đình đang gặp khó khăn, giúp mỗi người có thêm cơ hội vươn lên và tham gia vào đời sống cộng đồng. Những ngày này, sự sẻ chia ấy được các cấp Hội ở nhiều địa phương nối dài bằng những hoạt động chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như thăm hỏi con đỡ đầu, trao tặng mái ấm tình thương…

Cùng với đó, việc huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai tại nhiều địa phương với tinh thần sẻ chia được cụ thể hóa bằng các hoạt động trao hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn và đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế. Tiêu biểu, tại tỉnh Quảng Ngãi, trong năm 2026, các cấp Hội LHPN đã vận động, trao tặng 648 suất sinh kế với tổng trị giá gần 1,593 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn hỗ trợ đa dạng, gồm con giống, cây giống, máy may, phương tiện buôn bán, thiết bị sản xuất và tiền mặt. Tại xã Bờ Y, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 10 hộ phụ nữ nghèo bằng 10 cặp heo sọc dưa giống; hỗ trợ tiền mặt cho 5 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng. Tại phường Cẩm Thành, các phương tiện phục vụ buôn bán được trao cho phụ nữ, trong đó có xe ba bánh bán vé số dành cho phụ nữ khuyết tật…

Bà Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên, phụ nữ không chỉ là người tiếp nhận hỗ trợ mà còn là chủ thể tích cực trong hành trình thay đổi cuộc sống của chính mình".

Hội viên, phụ nữ tại Quảng Ngãi được hỗ trợ cây giống để phát triển kinh kế bền vững

Bằng nhiều hoạt động khác nhau, các cấp Hội LHPN trên cả nước đang góp phần vun đắp tình đoàn kết gắn với văn hóa, sự sẻ chia và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Đó cũng là hành trình nối dài của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trong đời sống thường nhật.