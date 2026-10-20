Phụ nữ Sơn La tự tin, xây khát vọng vươn lên trong thời đại mới

Hội LHPN tỉnh và các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030.

Cách đây 96 năm, ngày 20/10/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam, tiền thân của Hội LHPN Việt Nam ngày nay chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử ấy đã đánh dấu bước ngoặt lớn, khẳng định vai trò và vị thế to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xuyên suốt hành trình 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHPN Việt Nam luôn là mái nhà chung, là điểm tựa tin cậy của các tầng lớp phụ nữ cả nước, không ngừng đổi mới để khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc giới tại xã Mường Lạn.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi đó, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, vượt khó vươn lên. Tổ chức bộ máy không ngừng được củng cố, thu hút đông đảo hội viên tham gia hiệu quả các hoạt động và phong trào thi đua. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7/2025, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã được kiện toàn, sắp xếp trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp. Bộ máy tổ chức Hội được tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao năng lực tập hợp phụ nữ. Hiện nay, toàn tỉnh có 75 tổ chức Hội Phụ nữ cấp xã, phường và 3 đơn vị trực thuộc, 1.409 chi hội trực thuộc cấp cơ sở, tổng số 203.795 hội viên.

Chung kết Cuộc thi “Đòn bẩy tăng tốc kinh doanh” và “Hạt giống thúc đẩy kinh doanh” do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Dưới sự định hướng của tổ chức hội, những năm qua, phụ nữ Sơn La đã phát huy tinh thần cần cù, nhiệt huyết, chủ động, sáng tạo trong lao động, học tập và công tác. Các cấp Hội đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”. Nổi bật phải kể đến công tác hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, khởi nghiệp và tiếp cận nguồn vốn. Trong đó có Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939) và Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Hội viên phụ nữ bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Trong 5 năm qua, Hội đã hỗ trợ thành lập mới 30 HTX và duy trì 149 HTX có phụ nữ tham gia quản lý. Tiểu dự án “Thúc đẩy kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ tại Sơn La” thuộc Dự án GREAT 2 (do Chính phủ Úc tài trợ) đã xây dựng đội ngũ 10 cố vấn đồng hành địa phương, hỗ trợ 36 đơn vị tham gia với các ý tưởng sản xuất, kinh doanh nông sản địa phương. Dự kiến đến năm 2027, dự án sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh cho 85 doanh nghiệp, HTX do phụ nữ làm chủ, giúp 368 hộ tham gia chuỗi sản xuất tăng thu nhập. Bên cạnh đó, dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” đã mang lại lợi ích cho 11.805 phụ nữ. Song song với các dự án hỗ trợ, các cấp Hội duy trì hiệu quả hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng NN&PTNT duy trì 3.240 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 33.000 hộ vay, tổng dư nợ đạt trên 3.500 tỷ đồng.

Phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La tiếp cận kỹ năng số.

Công tác bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em được đẩy mạnh thông qua việc triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Hội đã tham mưu thành lập và duy trì 715 “Tổ truyền thông cộng đồng” với 7.427 thành viên, 91 mô hình “Địa chỉ tin cậy”, 116 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 2.342 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Hội đã vận động trên 110.000 người tham gia các hoạt động “5 không, 3 sạch, 3 an”, thực hiện 85 công trình phần việc trị giá trên 500 triệu đồng, duy trì 486 mô hình bảo vệ môi trường...

Phụ nữ Tà Xùa ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác hội.

Công tác an sinh xã hội được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Trong năm, các cấp Hội thực hiện tốt phong trào “Tết nhân ái”, trao 7.522 suất quà trị giá trên 3,8 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 3.000 phụ nữ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số. Mô hình “Hòm gạo tình thương” vận động hơn 160 triệu đồng và trên 8.100 ngày công lao động hỗ trợ hội viên khó khăn; triển khai hiệu quả các hoạt động tiếp sức mùa thi, xây dựng Mái ấm tình thương, hỗ trợ trẻ em nghèo và ủng hộ thiên tai, Chương trình “Mẹ đỡ đầu”... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Hội không ngừng được triển khai và củng cố. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp mới 1.433 hội viên, giới thiệu 48 quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng.

Hội LHPN xã Thuận Châu thăm hỏi, tặng quà trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể, đặc biệt là thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số. Hội LHPN tỉnh phối hợp với VNPT Sơn La kết nối triển khai phần mềm VNPT iOffice tới 100% tổ chức trực thuộc; 100% chi hội đã sử dụng mạng xã hội trong hoạt động; 245 chi hội đạt tiêu chuẩn “Chi hội số”, “Gia đình số”; 32.110 hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn năng lực số công dân, ứng dụng nền tảng số và sàn thương mại điện tử vào phát triển kinh tế, quản lý tài chính.

Phụ nữ Tà Xùa giữ nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Phát huy tính tự chủ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên của phụ nữ, giai đoạn 2025-2030, Hội LHPN tỉnh Sơn La quyết tâm phát huy vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và tập trung thực hiện 2 khâu đột phá về chuyển đổi số toàn diện và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực sự tiêu biểu, có năng lực, tư duy mới.

Phụ nữ xã Thuận Châu trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế.

Hội LHPN tỉnh Sơn La phấn đấu hằng năm hỗ trợ ít nhất 230 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều. Đến năm 2030, Hội phấn đấu hỗ trợ thành lập mới ít nhất 10 HTX có phụ nữ tham gia quản lý; kết nạp mới ít nhất 5.000 hội viên; ít nhất 80% hội viên đáp ứng yêu cầu năng lực số công dân; mỗi cơ sở Hội có ít nhất một “Chi hội số”. Hội đang tích cực trình kế hoạch triển khai Đề án 2415 về “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn tỉnh Sơn La; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia nền tảng “Mặt trận số” và xây dựng kho dữ liệu số dùng chung, kết hợp xây dựng mô hình mạng lưới “Chị - Em” nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ.

Thành viên HTX Cây ăn quả an toàn Bản Ôn, phường Vân Sơn thu hái cam.

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Sơn La thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Sơn La, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Hội LHPN tỉnh Sơn La tiếp tục giữ vững ngọn lửa đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa tin cậy, đồng hành cùng phụ nữ Sơn La tự tin, thay đổi tư duy, khơi dậy khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững trong thời đại mới.