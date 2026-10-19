Phụ nữ Sơn La bắt nhịp chuyển đổi số
Thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đang đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, nhất là hội viên dân tộc thiểu số. Từ thôn gần đến bản xa, chiếc điện thoại thông minh dần trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Người biết hướng dẫn người chưa biết, con hướng dẫn cho mẹ, chị chỉ cho em, cùng nhau học cách tìm kiếm thông tin, thanh toán, bán hàng, kết nối với khách hàng... Từng thao tác nhỏ mở thêm một cách làm mới, giúp chị em phụ nữ vùng cao tự tin hơn khi tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/phu-nu-son-la-bat-nhip-chuyen-doi-so-oY3FaKCDR.html