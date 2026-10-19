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Phụ nữ Sơn La bắt nhịp chuyển đổi số

Thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La đang đưa kỹ năng số đến gần hơn với hội viên, nhất là hội viên dân tộc thiểu số. Từ thôn gần đến bản xa, chiếc điện thoại thông minh dần trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống và sản xuất. Người biết hướng dẫn người chưa biết, con hướng dẫn cho mẹ, chị chỉ cho em, cùng nhau học cách tìm kiếm thông tin, thanh toán, bán hàng, kết nối với khách hàng... Từng thao tác nhỏ mở thêm một cách làm mới, giúp chị em phụ nữ vùng cao tự tin hơn khi tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày.

Báo Sơn La
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Hội viên phụ nữ bản Trung Tâm, xã Chiềng Hặc được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất.

Hội viên phụ nữ bản Trung Tâm, xã Chiềng Hặc được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất.

Phụ nữ bản Lao Khô 1 giới thiệu, quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Phụ nữ bản Lao Khô 1 giới thiệu, quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On hướng dẫn phụ nữ xã Phiềng Khoài thực hiện thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On hướng dẫn phụ nữ xã Phiềng Khoài thực hiện thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến.

Phụ nữ bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc quảng bá nhà vườn, nông sản hữu cơ qua những phiên livestreams.

Phụ nữ bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc quảng bá nhà vườn, nông sản hữu cơ qua những phiên livestreams.

Hội viên phụ nữ bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài giới thiệu nông sản trên nền tảng số.

Hội viên phụ nữ bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài giới thiệu nông sản trên nền tảng số.

Chị em phụ nữ ứng dụng thanh toán điện tử trong mua bán, giao dịch.

Chị em phụ nữ ứng dụng thanh toán điện tử trong mua bán, giao dịch.

Phụ nữ đồng bào dân tộc Mông bản Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng tự tin giới thiệu nông sản địa phương trên nền tảng số.

Phụ nữ đồng bào dân tộc Mông bản Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng tự tin giới thiệu nông sản địa phương trên nền tảng số.

Thu Thảo

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/anh/phu-nu-son-la-bat-nhip-chuyen-doi-so-oY3FaKCDR.html