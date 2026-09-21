Phụ nữ sau ly hôn chọn sống độc thân: Bình yên quan trọng hơn 'một bờ vai'

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"Sống một mình cho nhẹ đầu"

Rời khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ đã 5 năm, chị Thanh Hằng (43 tuổi) hiện có một công việc ổn định và nuôi dạy đứa con đang tuổi lớn. Nhớ lại những ngày đầu mới xách vali bước ra khỏi nhà chồng, chị đối diện với rất nhiều áp lực từ dư luận. Từ họ hàng, đồng nghiệp cho đến bạn bè hàng xóm, đi đâu chị cũng nhận được những lời khuyên: "Phụ nữ có đôi có cặp vẫn hơn", hay "Ráng kiếm người tử tế mà nương tựa lúc về già chứ ở một mình sao nổi".

Xung quanh chị, không ít người sốt sắng mai mối, gán ghép cho chị. Người ngỏ ý muốn tiến tới với chị đủ mọi hoàn cảnh: Có người đã qua một lần đò, có người lớn tuổi, thậm chí có cả người chưa từng kết hôn. Có người còn hứa hẹn chân thành rằng sẽ yêu thương, gánh vác kinh tế và chăm sóc hai mẹ con chị chu đáo.

Nghe khuyên lắm, cũng có lúc chị Hằng mủi lòng, tự hỏi hay là mình mở lòng thêm lần nữa xem sao. Thế nhưng, khi bắt đầu tìm hiểu và trò chuyện, chị lại thấy gợn lên cảm giác bất an. Chị nhận ra, để bắt đầu một mối quan hệ mới, chị lại phải quay về vòng lặp quen thuộc: Phải học cách dung hòa, phải bận tâm xem hôm nay người ta vui hay buồn, thói quen ăn uống ra sao, rồi lại nơm nớp lo ghen tuông, bất đồng. Chị tự nhủ thầm trong lòng: "Ngốc một lần là quá đủ rồi, chẳng lẽ lại dại tiếp lần hai".

Giờ đây, cuộc sống của chị trôi qua nhẹ nhàng và hoàn toàn do chị làm chủ. Tự chủ tài chính giúp chị tự tin chăm lo cho con. Mỗi sáng thức dậy, chị thong thả tưới vài chậu cây cảnh ngoài ban công, pha ly cà phê thơm phức rồi mới đi làm. Cuối tuần, chị cùng con trai đi ăn món con thích, đi xem phim, thỉnh thoảng xách balo đi du lịch ngắn ngày. Những ngày nghỉ không đi đâu, chị chọn ở nhà cuộn mình trong chăn đọc một cuốn sách hay. Con trai chị càng lớn càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, trở thành người bạn đồng hành tin cậy nhất của mẹ.

Ảnh minh hoạ Freepik

"Nhiều người nghĩ sống một mình chắc cô đơn lắm. Nhưng với tôi, sự cô đơn đó dễ chịu hơn gấp ngàn lần việc phải sống trong một cuộc hôn nhân mệt mỏi, suốt ngày phải canh giờ nấu cơm, chờ cửa hay phải nhìn vào nét mặt người khác để sống. Nếu một ngày nào đó gặp đúng người biết trân trọng, khiến tôi muốn bước thêm bước nữa thì tôi không từ chối. Nhưng nếu chỉ vì sợ cô đơn hay sợ mang tiếng "ở vậy" mà nhắm mắt tái hôn thì chắc chắn là không bao giờ. Đàn ông ư? Giờ chỉ là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thôi, có thì tốt, mà không có cũng chẳng sao!", chị Hằng vui vẻ bộc bạch.

"Thà ở một mình còn hơn quay lại cảnh phục vụ"

Nếu như câu chuyện của chị Hằng là sự chủ động của người phụ nữ tuổi 40+, thì chị Bích Vân (52 tuổi) lại mang đến góc nhìn sâu sắc của một người đã đi qua trọn vẹn 10 năm độc thân sau khi rời khỏi "địa ngục" hôn nhân.

10 năm trước, chị Vân quyết định ký đơn ly hôn sau những năm tháng dài kiệt sức vì chịu đựng. Chồng cũ của chị là người thích uống rượu, mỗi lần say xỉn về lại chửi mắng, đánh đập chị. Ngày ra đi, chị chấp nhận bước ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, gom góp từng đồng lương ít ỏi để gánh vác cuộc sống của ba mẹ con. Suốt mười năm qua, chị cố gắng làm lụng đến mức quên cả bản thân để nuôi hai đứa con ăn học thành tài.

Đến nay, hai con của chị đã lớn khôn, có cuộc sống riêng và đi học, đi làm xa nhà. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình chị Vân. Thấy chị vẫn còn trẻ trung, nhanh nhẹn lại sống một mình, hàng xóm hay hỏi: "Sao không tìm ai để sống cùng, sống một mình mãi không thấy buồn tẻ, cô đơn à?". Nhưng đáp lại những lời hỏi han ấy, chị chỉ mỉm cười an nhiên.

Chị Vân chia sẻ, phụ nữ không phải họ không cần tình cảm hay không biết cô đơn. Nhưng cả một đời người phụ nữ từng sống vì chồng, vì con, quen thu vén từng góc bếp, quen nhẫn nhịn và luôn đặt bản thân mình sau cùng. Đến khi thoát khỏi gánh nặng ấy, họ mới nhận ra giá trị của sự thảnh thơi.

Bây giờ, cuộc sống của chị đơn giản nhưng ngập tràn tự do: Thích ăn gì thì nấu, không thích thì ăn nhẹ hoa quả, thích ngủ lúc nào hay dậy lúc nào tùy ý. Chị không phải đỏ mắt thức đêm chờ ai đi nhậu về, không phải lo dọn dẹp bãi chiến trường của người say, và quan trọng nhất là không còn bị ai bạo hành hay xúc phạm. Chị bắt đầu biết yêu bản thân hơn: Dành thời gian chăm sóc da, tập thể dục buổi sáng, thỉnh thoảng đi du lịch, cà phê họp mặt cùng hội bạn thân.

"Thực ra, không phải tôi không biết cô đơn. Chỉ là tôi sợ - sợ phải quay lại cái vòng lặp phục vụ, chịu đựng và đánh mất chính mình một lần nữa. Ở tuổi xế chiều này, thứ tôi tìm kiếm không còn là tình yêu lãng mạn hay một bờ vai nương tựa, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tôi chọn ở một mình để giữ trọn vẹn sự tự do mà mình đã phải đổi bằng cả nửa đời nước mắt mới có được", chị Vân trải lòng.

Độc thân sau ly hôn không phải là buông xuôi, mà là sự trở về với chính mình sau những tổn thương. Người phụ nữ bước ra khỏi đổ vỡ hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở một mái ấm hình thức mà ở sự tự do trong tâm trí. Khi đã tự lo được cho mình, biết gói ghém niềm vui bên con cái và những điều giản dị hằng ngày, họ sống thong dong hơn. Chọn kết hôn hay sống một mình cũng chỉ là con đường, còn sự thanh thản và niềm vui tự thân mới là đích đến cuối cùng.