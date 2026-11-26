Quang cảnh lễ ra mắt mô hình “Xã di cư an toàn, phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Phúc, Chuyên viên chính Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Thái Thị Duy Ngân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Giá cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, thành viên mô hình và cán bộ Hội thuộc 52 chi hội phụ nữ khu phố.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động, đồng thời ra mắt các thành viên mô hình.

Bà Phạm Thị Phương Uyên, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Rạch Giá được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm mô hình. Đại diện các thành viên cam kết triển khai hiệu quả hoạt động, đưa mô hình gắn với nhu cầu thực tiễn và tình hình tại địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình

Trong khuôn khổ chương trình, Thiếu tá, Thạc sĩ Vũ Mạnh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, trao đổi về di cư an toàn, giúp hội viên, phụ nữ nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; đồng thời trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Nội dung truyền thông đặc biệt chú trọng cảnh báo những nguy cơ, hành vi vi phạm trên không gian mạng, nâng cao khả năng nhận diện và tự bảo vệ trước các tình huống có thể xảy ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Việc ra mắt mô hình tạo thêm kênh tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng chủ động phòng ngừa mua bán người, bảo đảm an toàn trong di cư và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong kết nối, hỗ trợ những trường hợp có nguy cơ hoặc cần trợ giúp, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.