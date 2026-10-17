Phụ nữ Quốc Oai lan tỏa những việc làm nhân ái

Sáng 17-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quốc Oai tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Điểm nhấn của chương trình là triển khai mô hình “Phụ nữ Quốc Oai đồng hành cùng người cao tuổi” giai đoạn 2026–2030, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo các đối tượng yếu thế tại địa phương.

Lãnh đạo xã Quốc Oai trao những phần quà ý nghĩa tới các hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Khải

Mô hình hướng tới tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tinh thần người cao tuổi, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ngày 10-10, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã ban hành Quyết định số 37 về việc thành lập mô hình và Ban Chủ nhiệm mô hình.

Việc triển khai mô hình được xây dựng trên nền tảng những hoạt động an sinh xã hội mà Hội LHPN xã đã thực hiện thời gian qua. Cụ thể, mô hình “Phụ nữ đồng hành cùng người cao tuổi” đã hỗ trợ 21 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 22 triệu đồng. Hội cũng thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ 6 trẻ mồ côi với kinh phí 36 triệu đồng; trao học bổng cho 131 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 89 triệu đồng; hỗ trợ 8 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 137,8 triệu đồng và trao 437 suất quà, tổng trị giá 175 triệu đồng.

Hội LHPN xã Quốc Oai ra mắt mô hình đồng hành cùng người cao tuổi. Ảnh: Nguyễn Khải

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, Hội duy trì 12 mô hình “Đổi phế liệu lấy an sinh”, hỗ trợ 80 hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 40 triệu đồng; huy động 340 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để thực hiện 4 công trình bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và chuyển đổi số ở cơ sở. Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, quan tâm hơn nữa đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và người cao tuổi; duy trì, nhân rộng các mô hình nhân ái, thiết thực, góp phần thực hiện tốt tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã Quốc Oai trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến đợt II năm 2026 với chủ đề "Phụ nữ duyên dáng – Check-in Quốc Oai". Ảnh: Nguyễn Khải

Bên cạnh công tác an sinh xã hội, Hội LHPN xã Quốc Oai tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua 41 tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo điều kiện cho hơn 1.490 hội viên tiếp cận nguồn vốn với tổng dư nợ 102 tỷ đồng. Hội cũng tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, kết nối kinh doanh, quảng bá các mô hình kinh tế tiêu biểu do phụ nữ làm chủ.

Tại chương trình, các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm do cán bộ, hội viên phụ nữ sản xuất, kinh doanh; Hội trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến đợt II năm 2026 với chủ đề “Phụ nữ duyên dáng - Check-in Quốc Oai”, thu hút 286 tác phẩm tham gia.

Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội LHPN xã Quốc Oai tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết phụ nữ, kết nối các nguồn lực xã hội và lan tỏa tinh thần nhân ái. Việc duy trì, nhân rộng những mô hình gắn với nhu cầu của người dân được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh trên địa bàn.