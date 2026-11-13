Phụ nữ Quảng Trị giành giải Nhất hội thi tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Hội LHPN tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Hội LHPN tỉnh

Hội thi do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức, quy tụ 8 đội đến từ các tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng và TP. Huế. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động hội, góp phần xây dựng xã hội số, công dân số và gia đình số an toàn, văn minh.

Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; kiến thức và xử lý tình huống; thuyết trình. Nội dung xoay quanh công tác chuyển đổi số, an ninh mạng, công tác hội và phong trào phụ nữ. Qua đó, các đội thể hiện kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải Đặc biệt cho đội thi Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh; giải Nhất cho đội thi Hội LHPN tỉnh Quảng Trị; 2 giải Nhì cho các đội thi Hội LHPN các tỉnh: Lâm Đồng và Đắk Lắk; 3 giải Ba cho các đội thi Hội LHPN các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và TP. Huế; giải Chuyên đề thuộc về đội thi Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa.

Thành tích này ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ Quảng Trị trong công tác tuyên truyền chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động hội và đời sống cộng đồng.