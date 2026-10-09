Phụ nữ phường Việt Hưng khoe sắc cùng tà áo dài truyền thống
Tối 9-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Việt Hưng tổ chức sơ khảo Hội thi “Duyên dáng áo dài Việt Hưng” năm 2026, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).
Phát biểu tại hội thi, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền nhấn mạnh, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ, tà áo dài vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa sâu sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.
Theo bà Trần Thu Hiền, Hội thi “Duyên dáng áo dài Việt Hưng” năm 2026 là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam, lan tỏa tình yêu áo dài, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để hội viên phụ nữ các chi hội giao lưu, kết nối, thể hiện sự tự tin, tài năng, nét đẹp riêng, đồng thời khích lệ tinh thần tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.
Tham gia vòng sơ khảo, 29 thí sinh đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã tự tin thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, phong thái thanh lịch cùng tình yêu dành cho tà áo dài Việt Nam. Với sự chuẩn bị chu đáo về trang phục, phong cách trình diễn và thần thái, các thí sinh mang đến nhiều sắc thái duyên dáng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ Việt Hưng.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại hội thi:
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phu-nu-phuong-viet-hung-khoe-sac-cung-ta-ao-dai-truyen-thong-1760364.html