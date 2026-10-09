Phụ nữ phường Việt Hưng khoe sắc cùng tà áo dài truyền thống

Phát biểu tại hội thi, Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền nhấn mạnh, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ, tà áo dài vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa sâu sắc, góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội LHPN phường Việt Hưng tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị có thí sinh dự thi. Ảnh: B.Duy

Theo bà Trần Thu Hiền, Hội thi “Duyên dáng áo dài Việt Hưng” năm 2026 là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam, lan tỏa tình yêu áo dài, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để hội viên phụ nữ các chi hội giao lưu, kết nối, thể hiện sự tự tin, tài năng, nét đẹp riêng, đồng thời khích lệ tinh thần tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN phường Việt Hưng Trần Thu Hiền phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: B.Duy

Tham gia vòng sơ khảo, 29 thí sinh đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường đã tự tin thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, phong thái thanh lịch cùng tình yêu dành cho tà áo dài Việt Nam. Với sự chuẩn bị chu đáo về trang phục, phong cách trình diễn và thần thái, các thí sinh mang đến nhiều sắc thái duyên dáng, góp phần tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của phụ nữ Việt Hưng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại hội thi:

Lãnh đạo phường Việt Hưng tặng quà 15 thí sinh đạt danh hiệu "Duyên dáng áo dài Việt Hưng” năm 2026 vòng sơ khảo. Ảnh: B.Duy

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Hội LHPN phường Việt Hưng tặng hoa chúc mừng 12 thí sinh lọt vào vòng chung khảo hội thi. Ảnh: B.Duy