Phụ nữ phường Từ Sơn tổ chức “Phiên chợ 0 đồng ấm tình phụ nữ”

Tại phiên chợ, phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được lựa chọn các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình như: Gạo, nước mắm, mì chính, bánh, sữa, bột giặt, nước rửa chén… với giá 0 đồng. Đồng thời, Ban Tổ chức trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho các đối tượng kể trên, góp phần hỗ trợ các gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Phụ nữ phường Từ Sơn tham gia chương trình "Phiên chợ 0 đồng ấm tình phụ nữ".

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ và các đơn vị đồng hành, qua đó, tiếp thêm động lực để chị em vươn lên, ổn định cuộc sống. Hoạt động cũng thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, nhất là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Từ Sơn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; góp phần chăm lo đời sống hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.