Phụ nữ phường Thượng Cát: Ra mắt mô hình tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi tôn nghiêm

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thượng Cát phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân ứng xử văn minh, bảo tồn giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Ảnh: PV

Mô hình hướng đến nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về ứng xử nơi công cộng. Trong đó, trọng tâm là xây dựng thói quen ứng xử văn minh, lịch sự; giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan và thực hiện nếp sống văn hóa khi đến nơi thờ tự, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa.

Phát biểu tại buổi ra mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thượng Cát Vũ Thị Minh Hậu bày tỏ tin tưởng mô hình sẽ hoạt động hiệu quả nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các ban, ngành, đoàn thể; sự đồng hành của Ban Quản lý di tích cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Bà Vũ Thị Minh Hậu nhấn mạnh, việc duy trì mô hình gắn với hoạt động tuyên truyền thường xuyên, sát thực tế sẽ góp phần đưa các nội dung của Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng vào đời sống, nâng cao ý thức tự giác của người dân khi tham gia các hoạt động tại di tích. Qua đó, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thượng Cát đoàn kết, trách nhiệm, văn minh, nhân ái.

Chia sẻ tại chương trình, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Thượng Cát Đàm Thị Hợp cho biết, mỗi thành viên cần xác định việc thực hiện mô hình là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự chủ động. Tổ sẽ chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, từng bước đưa các quy định về ứng xử văn minh trở thành thói quen trong sinh hoạt cộng đồng.

Thông qua mô hình tại Chùa Kỳ Vũ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thượng Cát tiếp tục phát huy vai trò của hội viên trong xây dựng môi trường văn hóa tại di tích, gắn với cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.