Phụ nữ phường Láng viết tiếp bản hùng ca thời đại mới

Đồng chí Vũ Thị Thủy, Chuyên viên Ban Công tác phụ nữ, Hội LHPN TP Hà Nội trao giải Tập thể hưởng ứng tích cực nhất cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu" năm 2026 cho đại diện Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Láng Nguyễn Thị Thúy Hà đã ôn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Hội. Từ đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên. Đây cũng là dịp để đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ địa phương, đồng thời định hướng, quyết tâm hành động của các cấp hội trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng Nguyễn Hồng Dân trao khen thưởng cho 2 tập thể được vinh danh trong phong trào "5 không, 3 sạch, 3 an". Ảnh: Phạm Mạnh

Với chủ đề "Phụ nữ bản lĩnh, trung hậu, sáng tạo, tự tin, tự trọng", cuộc thi viết "Người phụ nữ tôi yêu" năm 2026 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu rộng. Hơn 101 bài dự thi gửi về là 101 lăng kính chân thực, khắc họa chân dung người phụ nữ Việt Nam bình dị mà vĩ đại. Cuộc thi đã thu hút nhiều thế hệ tham dự: Thí sinh cao tuổi nhất, bác Bùi Thị Xuyến (sinh năm 1953), thí sinh trẻ tuổi nhất, em Nguyễn Uyên Minh (sinh năm 2003). Giải Nhất chung cuộc được trao cho tác giả Đỗ Phương Anh (Trường Tiểu học Nam Thành Công), khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của ngòi bút nữ giới trên địa bàn.

Cùng với đó, Hội LHPN phường Láng tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái qua chương trình "Mẹ đỡ đầu yêu thương". Hội đã kết nối và nhận đỡ đầu em Nguyễn An Khanh, một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến khi em tròn 18 tuổi. Song song với đó là lễ biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch, 3 an", minh chứng cho vai trò "giữ lửa" của phụ nữ trong việc kiến tạo môi trường sống an toàn, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Minh Hiền và Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thị Thúy Hà trao tặng hỗ trợ cho trường hợp được kết nối trong chương trình "Mẹ đỡ đầu yêu thương". Ảnh: Phạm Mạnh

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Láng Nguyễn Hồng Dân đã ghi nhận và định hướng sát sao đối với phong trào phụ nữ địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh: "Những kết quả đạt được của Hội LHPN phường thời gian qua, đặc biệt là sức lan tỏa nhân văn từ cuộc thi "Người phụ nữ tôi yêu" hay sự nhạy bén trong việc tiên phong ra mắt các mô hình chuyển đổi số, đã minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, sáng tạo của chị em. Trong giai đoạn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền kỳ vọng mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; biến tình yêu thương thành những hành động cụ thể, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng phường Láng ngày càng văn minh, hiện đại".

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN phường Láng đã ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ số” và “Gia đình số”. 19 gia đình và 2 chi hội đầu tiên được công nhận là những hạt nhân tiên phong, chuyển hóa nhận thức thành hành động trong công cuộc chuyển đổi số toàn dân.