Phụ nữ phường Kim Liên lan tỏa những việc làm thiết thực vì cộng đồng

Quang cảnh chương trình kỷ niệm. Ảnh: PV

Trong diễn văn tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên Trần Thị Thúy Nga khẳng định, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, cán bộ, hội viên phụ nữ phường luôn đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hội.

Năm 2026, dù tổ chức bộ máy và địa bàn có nhiều thay đổi sau sắp xếp, Hội đã chủ động ổn định tổ chức, hướng hoạt động về cơ sở, gắn phong trào phụ nữ với nhu cầu thực tế của hội viên và người dân. Nổi bật trong công tác an sinh xã hội là chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, kết nối những tấm lòng nhân ái, đồng hành cùng trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Hội quan tâm, động viên, tạo thêm điều kiện để các em học tập, phát triển và có động lực vươn lên.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên Trần Thị Thúy Nga đọc diễn văn tại chương trình. Ảnh: PV

Cùng với đó, Hội nắm bắt hoàn cảnh, khảo sát nhu cầu, vận động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên những hội viên gặp trở ngại trong cuộc sống, thể hiện sự sẻ chia và trân trọng những đóng góp của hội viên đối với phong trào phụ nữ.

Trong xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, Hội phối hợp với các lực lượng và vận động người dân cải tạo khu vực cổng sau Trường Mầm non Trung Tự, trước đây là Trường Mầm non Ngã Tư Sở, từ khu đất trống thành không gian vui chơi, sinh hoạt phục vụ trẻ em và người cao tuổi. Công trình góp phần tận dụng hiệu quả không gian hiện có, tạo thêm nơi vui chơi, vận động và kết nối cộng đồng dân cư.

Cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường, mô hình “Biến rác thải thành tiền” cũng được triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của hội viên trong xây dựng cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên Võ Hồng Vinh phát biểu chúc mừng tại chương trình. Ảnh: PV

Hội còn tích cực tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hiến máu tình nguyện; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, quản lý hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần nâng cao đời sống hội viên và gia đình. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tập hợp hội viên, xây dựng Chi hội Phụ nữ số từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động Hội.

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kim Liên Võ Hồng Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả của Hội, đồng thời đề nghị tiếp tục củng cố tổ chức sau sắp xếp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; phát huy vai trò hội viên trong bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, thực hiện an sinh xã hội và xây dựng đô thị văn minh. Các công trình, phần việc cần thiết thực, hiệu quả, có kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho hội viên và cộng đồng.

Lãnh đạo phường Kim Liên tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ phường. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Chung khảo Hội thi văn nghệ “Giai điệu tháng mười” có sự tham gia của 11 đội thi. Các tiết mục được chuẩn bị công phu, đa dạng về hình thức, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, Thủ đô và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Ban Giám khảo đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Hội thi tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các chi hội, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, hội viên.

Các tiết mục dự thi tại Chung khảo Hội thi văn nghệ “Giai điệu tháng mười”. Ảnh: PV

Thông qua những công trình, phần việc cụ thể và hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Kim Liên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm, góp phần chăm lo đời sống hội viên, cải thiện môi trường và xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh.