Phụ nữ phường Hoàng Liệt: Chủ động, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoàng Liệt Mai Thị Thanh Hà cho biết, để phong trào chuyển đổi số tại địa phương đang lan tỏa mạnh mẽ điều tiên quyết là phải thay đổi nhận thức. Từ tinh thần đó, các cấp Hội luôn hướng dẫn hội viên chọn những việc làm phù hợp, dễ thực thi và triển khai trước như tạo video, xây kênh hay kinh doanh online, tạo nền tảng vững chắc để phụ nữ vươn lên làm chủ thời đại số.

Nhiều hội viên phụ nữ cao tuổi Hoàng Liệt vẫn chủ động học hỏi chuyển đổi số. Ảnh: TH

Thực tế cho thấy, thay đổi thói quen chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi ứng dụng công nghệ hay trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất, kinh doanh. Thế nhưng, với cách truyền đạt cầm tay, chỉ việc, tại nhiều nơi trên địa bàn, các hội viên phụ nữ đã chủ động nắm bắt xu hướng về AI để tối ưu hóa việc thiết kế hình ảnh, biên tập văn bản và xây dựng nội dung truyền thông. Qua đó biến không gian mạng thành thị trường tiềm năng để mở rộng đầu ra cho sản phẩm của các hộ kinh doanh gia đình.

Thông qua các buổi tập huấn thiết thực về kỹ năng quay dựng video ngắn và livestream, phụ nữ Hoàng Liệt đã cho thấy khả năng kinh doanh online của mình. Từ những tiểu thương quen với sạp hàng truyền thống, nay các chị đã biết cách làm chủ ống kính, tự tin giới thiệu sản phẩm sinh động, chuyên nghiệp trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự sáng tạo ấy giúp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phường Hoàng Liệt trong dịp Trung Thu 2026 vượt qua giới hạn về địa lý, tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng, từ đó gia tăng doanh thu và phát triển kinh tế bền vững.

Mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại phường Hoàng Liệt chính là minh chứng sống động cho thấy phụ nữ không đứng ngoài lề của công nghệ mà đang làm chủ công nghệ. Sự chủ động và sáng tạo không chỉ làm giàu cho gia đình, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hoàng Liệt thời đại mới: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và giỏi ứng dụng công nghệ số.