Phụ nữ phường Hà Huy Tập kết nối đỡ đầu 21 trẻ mồ côi

Đại biểu tham dự chương trình.

Sáng 23/9, Hội LHPN phường Hà Huy Tập tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”. Đại diện Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo phường cùng tham dự.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và các đơn vị nhận đỡ đầu trao biểu trưng hỗ trợ cho các cháu trẻ mồ côi.

Qua khảo sát, phường Hà Huy Tập hiện có 47 trẻ mồ côi; trong đó, 21 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Để giúp các em giảm bớt khó khăn, có điều kiện học tập, thời gian qua, Hội LHPN phường Hà Huy Tập đã tích cực kết nối, vận động các cơ quan, đơn vị, trường học chung tay thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Qua kết nối của Hội LHPN phường Hà Huy Tập, có 21 trẻ mồ côi trên địa bàn được nhận đỡ đầu dịp này.

Đến nay, 10 đơn vị đóng trên địa bàn đã nhận đỡ đầu 21 em với mức hỗ trợ từ 3,6 - 6 triệu đồng/cháu/năm tùy điều kiện của từng đơn vị và hoàn cảnh mỗi gia đình. Trong đó, một số đơn vị nhận đỡ đầu từ 3 - 4 cháu như: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh, Đảng ủy UBND phường Hà Huy Tập, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh…

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, chính quyền địa phương và các đơn vị nhận đỡ đầu đã trao biểu trưng hỗ trợ cho 21 trẻ mồ của phường Hà Huy Tập, giúp các em giảm bớt khó khăn, có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.