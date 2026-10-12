Phụ nữ phường An Khê trao hỗ trợ chương trình 'Mẹ đỡ đầu'
Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội LHPN phường An Khê trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 13 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ; vinh danh 10 gương phụ nữ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.
Dịp này, Hội ra mắt hai mô hình “Tổ liên kết nấu đám tiệc” và “Tổ liên kết may mặc”; đồng thời thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trao hỗ trợ cho 9 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Dự án COV cũng trao gói hỗ trợ sinh kế may mặc trị giá 40 triệu đồng cho một phụ nữ đơn thân trên địa bàn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phu-nu-phuong-an-khe-trao-ho-tro-chuong-trinh-me-do-dau-post359290.html