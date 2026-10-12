Phụ nữ phường An Khê trao hỗ trợ chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

Các nghiên cứu về tài chính công cho thấy khối nợ ngày càng lớn của Trung Quốc đang hạn chế dư địa tài khóa của Chính phủ nước này trong việc triển khai các biện pháp kích thích quy mô lớn nhằm vực dậy nhu cầu nội địa đang suy yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...